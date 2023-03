Festa della Donna, il piazza Sisto a Savona torna lo sciopero transfemminista globale: “Insieme contro ogni forma di violenza di genere”

Savona. Anche quest’anno a Savona avrà luogo lo “sciopero transfemminista globale” promosso da NonUnaDiMeno.

“Sarà sciopero contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere – spiegano dall’associazione – Scioperiamo insieme dal lavoro dentro e fuori casa, dai ruoli di genere, da tutti i ruoli che ci vengono imposti e dai consumi. La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione: viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze, ma segnali evidenti di un sistema che si sta sgretolando, un sistema ingiusto che ci costringe a vivere vite insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza. In questa solitudine non vogliamo starci e riteniamo fondamentale trovare la forza di ribellarci, lottare e rifiutare tutto questo”.

I partecipanti si ritroveranno dalle 16 in piazza Sisto IV a Savona “per affrontare insieme, con diverse modalità, vari temi: cultura patriarcale, linguaggio sessista, invisibilizzazione delle patologie considerate femminili, criminalizzazione dell’aborto, devastazione ambientale, violenza verbale e fisica, femminicidi, discriminazioni sul lavoro e in altri ambiti della vita e tutte le forme di violenza sulle donne e sulle persone LGTBQIA +. Saranno con noi: l’artista brasiliano Alex Mora con una sua performance, Savona per il disarmo, Scuola di danza Dany, Teatro21, UAAR, UDI e altre realtà savonesi”.