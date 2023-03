Festa con Samuel dei Subsonica e Fabietto Dj per i 10 anni del nuovo U’brecche di Alassio

Alassio. Dici movida alassina e subito vengono in mente caffè concerto, discoteche, dancing, la Gran Cagnara ideata da Lucio Flauto, l’Arena Carnaval, il Muretto, l’aria spensierata, di rinascita, del boom economico. Quei dancing oggi sono diventati palazzi, i caffè concerto hanno cambiato pelle (niente musica al Caffè Roma o al Balzola), le discoteche sono diventate parcheggio o supermercati.

Uno dei nomi storici, però, resiste: l’U’Brecche (il calessino in dialetto), nato a metà degli Anni ’70 sulle ceneri del Bar Gianni (grazie a Fabrizio e Renzino Benvenuti, figli del patriarca Gianni), e che dopo un periodo di buio all’inizio del secolo, è tornato protagonista della movida grazie ad Aldo Gandolfo e al figlio Silvio. In questi giorni festeggiano i dieci anni di gestione, e lo fanno con un fine settimana “col botto”.

Spiegano Aldo e Silvio: “Sono trascorsi 10 anni dal giorno in cui decidemmo di rilanciare l’U’Brecche. ‘Toulì turna’, eccolo di nuovo in dialetto, è stato il ‘leitmotiv’ che ci ha accompagnato in questo affascinante percorso, uno stimolo a ridare carattere e verve al locale simbolo del divertimento in Riviera. U’Brecche è ‘risorto’ con la meravigliosa partecipazione di tutte le persone che lo hanno frequentato in questi dieci anni. Clienti, giovani e meno giovani, DJ, musicisti, barman e addetti ai servizi vari sono stati il comune denominatore del cocktail bar e discoteca, che è riuscito a far rivivere l’ambiente simpatico, divertente e conviviale dei tempi d’oro. Venerdì 24 marzo celebriamo così i 10 anni dalla riapertura con un artista che ha davvero bisogno di poche presentazioni, Samuel dei Subsonica. Sabato 25, invece, ci sarà Fabietto dj, storico occupante della console dell’U’Brecche sin dagli Anni ’80”.

Oltre a rilanciare il locale come punto di incontro e di divertimento, i dieci anni di Aldo e SIlvio Gandolfo alla guida dell’U’Brecche hanno coinciso con eventi e manifestazioni che li hanno visti in prima fila, dalla Festa dei Colori (erede della Gran Cagnara), al Gran Prix delle automobiline a pedali, a sua volta erede del Gran Prix degli Sciaccagiare (schiacciasassi) ideata dall’indimenticabile Carlo Tomagnini negli Anni ’80.