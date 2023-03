Federico Giotti. Dai banchi di scuola alle piste: è savonese il prof-atleta vincitore mondiale nei 1000 metri

Pietra Ligure. Federico Ciotti, 43 anni da compiere, insegna educazione fisica alla scuole medie di Pietra Ligure. Parallelamente è un atleta versatile e si cimenta con l’attività agonistica, ottenendo importanti soddisfazioni.

Nella categoria Master40 (sopra i quarant’anni) ai Campionati del mondo indoor (al chiuso) attualmente in corso a Torun – Polonia – ha infatti primeggiato nella prova dei 1000 metri piani del Penthatlon, disciplina mista che raggruppa ben cinque diverse specialità sportive.

Il Pentathlon indoor nella fattispecie comprende getto del peso, salto in alto, 60 metri ostacoli, salto in lungo e si completa appunto nel mezzofondo veloce con i 1000 metri.

Dopo una partenza in salita nella gara a ostacoli, a causa un errore tecnico in un salto, l’atleta pietrese – seguito dal tecnico Alessandro Ferrati – ha cominciato la seconda manche quattordicesimo, ovvero dal fondo della classifica generale. Si è dunque difeso nel salto in lungo, iniziando così una progressiva rimonta.

Dal getto del peso infatti Giotti ha trovato il giusto ritmo e la corretta concentrazione. Vincendo così nella prova dei mille metri – la più congeniale alle sue caratteristiche – che gli ha consentito di balzare momentaneamente in quarta posizione.

Nella gara ha un contenuto un rivale tedesco fino agli ultimi 150 metri. Facendo valere, nel finale, il proprio spunto da ex sprinter quattrocentrista.