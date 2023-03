Fauna selvatica, l’assessore Piana: “Impegno sui centri di recupero, a breve apertura a Savona”

“Regione Liguria da tempo riconosce e sostiene il prezioso lavoro di chi, come la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), si occupa delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Per le attività di soccorso effettuate nel corso del 2022, LIPU potrà infatti accedere ai contributi previsti dalla normativa regionale vigente, sulla stessa base ed in forza dei medesimi criteri già applicati ad altre associazioni”.

Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.

“La stipula di una convezione, peraltro all’esame degli uffici, non è infatti indispensabile per fruire del sostegno economico della Regione, come dimostra l’esperienza di ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) che gestisce, con grande impegno, il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Campomorone, senza disporre di una specifica convenzione”.

“Ad ogni buon conto, è intenzione dell’amministrazione regionale sostenere e promuovere la nascita di un CRAS in ogni provincia. In Liguria è attualmente attivo un CRAS a Campomorone in provincia di Genova, mentre un altro dell’Enpa sta per aprire a Savona. Quello destinato a servire il territorio della provincia di La Spezia, in base a un procedimento in corso di perfezionamento, potrebbe sorgere ad Ameglia”.

“A questi centri potranno eventualmente fare riferimento i cittadini e i volontari del territorio, con grande vantaggio in termini di percorrenza e di tempestività delle cure” conclude Piana.