Falsi operatori del gas e dell’acquedotto ad Albissola: avvistati tra via Bruciati e Poggio del Sole

Albissola Marina. Si presentano come operatori del gas e dell’acquedotto per intrufolarsi nelle case delle persone, spesso anziani, e portare via del denaro. Ad annunciare la truffa il vicesindaco del Comune di Albissola Marina, Luigi Silvestro, con un appello sui social.

E’ successo questa mattina sulle colline di Albissola, tra via Bruciati e via Poggio del Sole. Alcuni abitanti dichiarano che i malviventi si servono anche di spray per poter mettere a punto la truffa.

“Prestare massima attenzione”, è l’invito rivolto dal vicesindaco ai cittadini. In caso di avvistamento dei truffatori si invita inoltre a contattare le forze dell’ordine.