Fabbriche Aperte, la visita degli studenti a TPL Linea: “Avvicinare i giovani al settore dei trasporti”

Savona. Dopo il periodo Covid il progetto Fabbriche Aperte nel 2023 ha ripreso la sua attività in presenza con un programma di visite da parte degli studenti nelle aziende del territorio che aderiscono al progetto, tra cui anche TPL Linea, protagonista del trasporto scolastico per le classi degli istituti della provincia di Savona.

Nella giornata del 10 marzo scorso si è svolta la visita presso la sede aziendale di TPL Linea da parte dell’Istituto Comprensivo di Finale Ligure – classe 2C (24 ragazzi) e classe 2D (24 ragazzi).

Agli studenti è stata presentata l’azienda nel suo complesso e nello specifico hanno visitato le officine, la carrozzeria e il lavaggio del parco mezzi aziendale, accompagnati durante il percorso dai responsabili di TPL Linea.

“Sicuramente un’esperienza positiva per i ragazzi che hanno potuto vedere di persona come è organizzata un’azienda di trasporto pubblico locale per il servizio su autobus di linea e per lo stesso trasporto scolastico” affermano la presidente Simona Sacone e l’Ad Giovanni Ferrari Barusso.

“E’ nostra intenzione mantenere una massima condivisione e confronto con le scuole e gli studenti per il trasporto pubblico locale nel nostro territorio e l’esperienza di Fabbriche Aperte è una ottima occasione per conoscere a vario livello il funzionamento di una azienda del settore e i suoi diversi reparti e/o settori operativi che garantiscono ogni giorno un servizio puntuale e di qualità” aggiungono Sacone e Ferrari Barusso.

“Avvicinare le giovani generazioni al mondo industriale e produttivo è un aspetto essenziale, nel nostro caso con esplicito riferimento alle diverse professionalità richieste: l’interesse e l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi ci stimolano a proseguire in questa direzione” concludono i vertici di TPL Linea.