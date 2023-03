Ex Savam di Altare, presentati gli interventi per la messa in sicurezza dell’area e la riapertura della strada

Altare. Sono stati messi sul tavolo gli interventi necessari per poter mettere in sicurezza l’area ex Savam e, conseguentemente, consentire la riapertura della strada ad Altare. E’ successo durante la riunione di mercoledì 15 marzo, convocata dal vice prefetto di Savona su richiesta del Comune di Altare, con la Soprintendenza di Genova, la Provincia di Savona e la società “Città del Vetro” con i suoi tecnici incaricati.

Al centro la demolizione parziale del forno Oscar, il rifacimento delle coperture dell’edificio di via Cesio e del fabbricato ottocentesco, la messa in sicurezza del forno San Rocco e l’abbassamento della ciminiera. Quest’ultimo intervento si sarebbe rivelato necessario, a giudizio dei tecnici di parte, al fine di raggiungere un livello ammissibile di sicurezza del cantiere.

Questa riunione si è resa necessaria per avere un aggiornamento ufficiale della situazione in essere in merito alle attività da porre in atto per la riapertura della viabilità comunale principale interrotta, anche a seguito delle indiscrezioni trapelate al riguardo, al fine di poter tracciare un percorso definito per addivenire alla riapertura della strada comunale.

I tecnici di parte, incaricati dalla proprietà degli immobili in dissesto, hanno dichiarato che nell’arco di una decina di giorni sarà possibile presentare, per gli interventi ritenuti assolutamente necessari e sopra riportati, ad eccezione del forno San Rocco che nel contempo sarà oggetto di ulteriori verifiche, la richiesta di autorizzazione a procedere alla Soprintendenza di Genova ed al Comune.

A seguito di quanto sopra riportato gli enti convenuti hanno concordato di aggiornarsi in modo frequente, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie in tempo reale e nella sede istituzionale preposta, fornendo comunque alla società “Città del Vetro” il tempo ritenuto tecnicamente ancora necessario per effettuare le ulteriori verifiche ritenute opportune ma altresì, volendo accertare l’effettivo avanzamento delle attività per il raggiungimento della soluzione alla problematica in atto.