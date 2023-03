Euro Cup, gara di andata tra Trieste e Rari Nantes Savona in equilibrio: 9 a 9

Trieste. Una squadra finalista della Len Euro Cup 2023 sarà italiana. Infatti una delle due semifinali mette di fronte Trieste e Savona; la sfida di andata va in scena questa sera.

I biancorossi, che già negli ottavi di finale hanno avuto la meglio su di una connazionale, l’Ortigia, nei quarti hanno prevalso sul Tourcoing. Oggi si gioca a Trieste; il match di ritorno è in programma alla Zanelli mercoledì 22 marzo.

In campionato la Rari ha sconfitto due volte su due i giuliani: 10-12 in trasferta e 13-11 in casa. Partite equilibrate, pertanto questa sera non c’è una favorita: si riparte da zero.

La cronaca. Pubblico delle grandi occasioni alla piscina Bianchi. Mladossich fa sua la prima palla al centro, Caldieri va nel pozzetto e la difesa savonese sventa l’azione. Il primo tiro in porta è di Campopiano, parato da Oliva.

La Rari sfrutta al meglio la prima superiorità con un tiro allo scadere di Durdic che si infila sul palo lungo. 0 a 1 a 5’40”. I biancorossi difendono molto bene, alternando pressing e zona, impedendo ai triestini di avere punti di riferimento in attacco.

Trieste si sblocca con un missile vincente di Inaba dalla distanza. 1 a 1 a 3’38”.

Bruni causa l’espulsione di Razzi. Patchaliev serve Lanzoni che batte Oliva, ancora all’ultimo secondo disponibile. 1 a 2 a 1’54”.

Secondo tempo. Subito Inaba nel pozzetto, Oliva blocca la conclusione di Durdic. Bego guadagna un’espulsione e Petronio finalizza l’azione in rete. 2-2 a 6’37”.

Fallo grave di Durdic; palla al centro per Vrlic che la spinge al volo verso Nicosia, attendo a respingere.

Trieste si porta avanti per la prima volta a 4’07” con una sassata di Valentino che si infila in porta per il 3-2.

Espulso Valentino, subito al tiro Durdic da posizione due: nuova parità, 3 a 3 a 1’57”.

Fallo grave di Urbinati; Trieste non riesce a concludere. All’ultima azione d’attacco Oliva respinge corto e Durdic con un tap in realizza il 3 a 4 a 11″ dalla fine.

A metà gara la Bper Rari Nantes Savona conduce 4 a 3. Fino ad ora sono quattro i falli gravi fischiati ai giuliani, cinque ai savonesi.

Terzo tempo. A 6’37” Petronio serve Mladossich che trova il varco giusto per concludere in rete e siglare il 4-4.

Errori in fase offensiva da ambo le parti e inoltre si distinguono in positivo i due portieri. In particolare Oliva che respinge più conclusioni degli ospiti. Prova il tiro Campopiano, palo, la palla finisce tra le mani di Bruni che va a segno. 4-5 a 4’39”.

Espulso Petronio a 4’13”; Angelini chiama time-out. Il tiro di Patchaliev è deviato fuori. Cambio di fronte e Mladossich riporta Trieste in parità. 5 a 5 a 3’30”.

Fallo grave di Bruni a 3’03”; Bettini chiama a raccolta i suoi. Conclude Mladossich, Nicosia respinge.

Inaba commette fallo da rigore su Campopiano a 2’15”. Durdic non sbaglia. 5 a 6.

Fallo grave di Guidi, lungo giro palla dei triestini, al centro per Bulijubasic che si smarca e realizza. 6 a 6 a 1’41”.

Ancora un’inferiorità numerica per la Rari, la decima contro le sei dei locali, ma i biancorossi resistono. Il gol del nuovo vantaggio triestino, però, arriva a uomini pari e lo segna Valentino. 7 a 6 a 19″ dall’ultimo intervallo.

Quarto tempo. Primo possesso per Trieste. Bini prova il pallonetto, traversa.

La Rari non sfrutta l’opportunità con Mladossich nel pozzetto e viene punita quando viene espulso Caldieri: rapida conclusione di Bulijubasic che realizza l’8 a 6. Per la prima volta una squadra è avanti di 2 reti, è Trieste.

Campopiano sanguina vicino ad un occhio per un colpo ricevuto e deve uscire. Non ci sono provvedimenti arbitrali, solo un fallo grave di Petronio. Arriva il gol dell’ex di Rocchi, con la palla che si infila a pelo d’acqua. 8 a 7 a 5’14”.

Espulso definitivamente Inaba per brutalità. Rigore. Durdic realizza dai cinque metri. 8 a 8 a 5’04”. La Rari riaggancia la parità e Trieste perde uno dei suoi migliori giocatori, anche per la partita di ritorno. Si giocano quattro minuti in si contro sette.

Nonostante l’uomo in meno Trieste trova il nuovo vantaggio con un improvviso tiro di Bini dalla grande distanza. 9-8 a 3’45”. Passano 23 secondi e Durdic sigla la quinta rete personale. 9-9.

Espulso Bulijubasic ma la Bper spreca malamente la doppia superiorità. Va nel pozzetto Rocchi; Trieste torna in sette uomini.

Fallo grave di Valentino, la Rari non trova la porta. A 22″ dalla sirena espulsione definitiva di Petronio. Ma sono ancora le parate di Oliva a fermare i biancorossi.

Termina col risultato di 9 a 9. Appuntamento tra ventuno giorni alla Zanelli di Savona per la partita di ritorno, con il discorso qualificazione ancora completamente aperto.

Nell’andata dell’altra semifinale il Panionios ha prevalso 9-8 sul Vasas Plaket.

Il tabellino:

Pallanuoto Trieste – Bper Rari Nantes Savona 9-9

(Parziali: 1-2, 2-2, 4-2, 2-3)

Pallanuoto Trieste: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio (cap.) 1, I. Bulijubasic 2, M. Vrlic, G. Valentino 2, I. Bego, M. Mezzarobba, A. Razzi, Y. Inaba 1, G. Bini 1, A. Mladossich 2, F. Ghiara. All. Bettini.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev, P. Giovanetti, F.N. Panerai, A. Urbinati, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano (cap.), M. Guidi, B. Durdic 5, G. Lanzoni 1, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Andrej Franulovic (Croazia) e Pascal Bouchez (Francia). Delegato Len: Paulo Ramos (Portogallo).

Note. Usciti per tre falli: Petronio a 22″ dalla fine del quarto tempo. Espulso per brutalità Inaba a 5’04” del quarto tempo.