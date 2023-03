Savona. Undici anni dopo, la Rari Nantes Savona torna in finale in una competizione europea. I biancorossi approdano all’ultimo atto della Len Euro Cup al termine di una partita dalle emozioni infinite, vinta 13-12 ai danni del Trieste. Una gara che a quattro minuti dalla fine ormai sembrava compromessa.

La partita si è decisa a 2 secondi dalla sirena, quando il portiere locale Nicosia, in forse fino all’ultimo di disputare questo incontro, ha sferrato il tiro vincente. Nell’ultimo atto i savonesi affronteranno la squadra ungherese del Vasas Plaket, vittoriosa sul Panionios per 10-5.

Riviviamo la cronaca dell’incontro. Uno scontro tutto italiano per un posto in finale. Bper Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste si affrontano, nella piscina Zanelli di corso Colombo, per conquistare l’accesso alla finale di Len Euro Cup 2022/2023. Una finale che i biancorossi, nella loro storia, hanno raggiunto già quattro volte; per i giuliani sarebbe la prima volta.

L’incontro si preannuncia molto equilibrato; all’andata era terminata col punteggio di 9 a 9. Grande incertezza anche per quanto riguarda il nome dell’altra finalista: in Ungheria si affrontano Vasas Plaket e Panionios, con i greci forti di un lieve vantaggio maturato in casa, 9 a 8.

La Rari deve fare ancora a meno del proprio capitano Rizzo, infortunatosi nel ritorno dei quarti di finale contro il Tourcoing, in tribuna ad assistere all’incontro. Trieste non può disporre del suo migliore realizzatore, Inaba, espulso all’andata per brutalità, e presenta a referto dodici giocatori.

Euro Cup, la partita tra Bper Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste

Record stagionale di pubblico nella piscina savonese; circa seicento gli spettatori. I tifosi biancorossi vogliono una finale che manca dal 2012. La buona notizia per i locali è che Nicosia torna disponibile, tra i pali dal primo minuto di gioco.

Alla prima azione i biancorossi vanno a segno. Podgornik va nel pozzetto; palla al centro per Bruni che non sbaglia. 1 a 0 a 6’11”.

Il Savona regge in inferiorità per l’espulsione di Patchaliev ma nulla può quando è Rocchi ad andare nel pozzetto. Bini, a tu per tu con Nicosia, insacca il pareggio. 1 a 1 a 4’07”.

Panerai ha spazio per vie centrali e il suo mancino si infila alla sinistra del portiere. Rari di nuovo avanti a 2’51”. 2 a 1. Prima rete a uomini pari.

Lanzoni spara sulla traversa in superiorità. Più preciso Valentino, che a uomini pari mette la palla dove il portiere non può arrivare. 2 a 2 a 1’39”.

Lo stesso Valentino va nel pozzetto, ma la Rari spreca. Fallo grave di Giovanetti sulla ripartenza, Trieste non è precisa.

A 18″ dalla fine del primo tempo Podgornik commette fallo da rigore. Durdic non sbaglia. Bper avanti 3 a 2.

Doppia parata di Nicosia, la prima su Vrlic molto difficile, e si chiude la prima frazione con Savona avanti di una rete.

Secondo tempo. Palla al centro di Campopiano; fallo grave di Bini, l’azione però sfuma. Poi è Mladossich ad andare nel pozzetto; la Rari, però, fallisce ancora il doppio vantaggio.

A Valentino viene ancora concesso lo spazio per il tiro e Trieste si riporta in parità: 3 a 3 a 5’26”.

Fallo grave di Vrlic, ma in questa fase la Rari è confusionaria in fase di attacco. Bene però in difesa, con Campopiano nel pozzetto.

Ci vuole un secondo rigore, causato da Petronio, a sbloccare i biancorossi. Durdic lo trasforma e sigla il 4-3 a 4’14”.

Doppia espulsione, a spese di Caldieri e Vrlic. Espulso anche Durdic e la Rari capitola, con Valentino che spinge in rete il pallone del 4 pari a 3’38”.

Tanti falli gravi fischiati, sale la tensione e aumentano gli errori. L’equilibrio che non si spezza sta rendendo la partita una vera battaglia.

A 1’30” Bini, da posizione uno, trova il varco giusto e porta i giuliani per la prima volta in vantaggio. 4 a 5.

Il vantaggio ospite dura 37″. Superiorità numerica e Patchaliev si prende il tiro che si rivela vincente. 5 a 5.

Guidi nel pozzetto, para Nicosia. A metà gara il risultato è ancora di parità: 5-5. Situazione falli gravi favorevole ai locali: nove giocatori con un fallo nella Rari, quattro giocatori con due falli e tre con un fallo nel Trieste.

Terzo tempo. Palla al centro savonese ed ancora Petronio commette il secondo fallo grave. Nell’azione successiva vanno nel pozzetto Razzi e Mladossich (per il numero 12 è definitiva) e Durdic ha vita facile nell’insaccare il 6 a 5 a 6’26”. Protesta Bettini: cartellino giallo per lui.

Il possibile più 2, con un tentativo di Bruni dal centro, si stampa sulla traversa.

Fallo grave di Caldieri; giro palla e Razzi trova lo spazio per realizzare il 6 a 6 a 4’39”.

A 3’47” Guidi commette fallo da rigore. Il capitano Petronio lo trasforma. Pallanuoto Trieste conduce 6 a 7.

Fallo da espulsione di Rocchi, Bettini chiama a raccolta i suoi. I giuliani, però, non riescono a concludere.

La Rari fatica in superiorità e allora, a uomini pari, Panerai da posizione uno conclude rapidamente a rete e segna il 7 pari a 2’44”.

Fallo grave di Patchaliev; questa volta Trieste serve al centro Bulijubasic che realizza il gol del 7 a 8 a 2’11”.

Periste l’equilibrio. Razzi nel pozzetto, palla in mezzo per Guidi che la mette in rete. 8 a 8 a 47″ dalla fine del terzo tempo. Ed è in parità che si conclude la terza frazione. Si deciderà tutto negli ultimi otto minuti.

Quarto tempo. Fallo grave di Bulijubasic; Oliva para il tiro di Durdic. Lo stesso Durdic viene espulso; si torna a uomini pari senza che Trieste concluda. Ma poi anche Guidi viene mandato nel pozzetto e Mezzarobba va a segno. 8 a 9 a 6’10”.

Espulso Bulijubasic e Patchaliev, da posizione tre, infila la palla nell’angolo alto alla sinistra del portiere. 9 a 9 a 5’39”.

Mezzarobba raccoglie un pallone che sembrava perso e lo scaglia in rete per il nuovo vantaggio triestino. 9-10 a 5’16”.

Anche Patchaliev finisce anzitempo la sua gara per tre falli; Bini non perdona e a 4’13” Trieste è avanti, per la prima volta, di due reti. 9 a 11.

La Rari non si arrende e Panerai sigla la tripletta personale. 10 a 11 a 3’47”.

Fallo grave di Razzi (anche per lui partita finita); Angelini chiama time-out. La conclusione però è sul portiere.

Anche Vrlic commette il terzo fallo grave. Panerai si erge a protagonista dell’incontro e segna il pareggio: 11-11 a 2’20”.

Lo stesso Panerai, però, commette fallo grave e Trieste capitalizza anche questa occasione, con Bulijubasic. 11-12 a 1’48”. Cartellino giallo ad Angelini.

Le emozioni non finiscono. Campopiano scatena l’urlo della Zanelli con la rete del 12 a 12 a 1’34”.

La Rari recupera palla in difesa. Mezzarobba va nel pozzetto e c’è il secondo time-out dei biancorossi. Finale dalle forti emozioni. Campopiano conclude alto.

A 2 secondi dalla fine accade l’incredibile. Nicosia dal centro realizza la rete della vittoria. 13 a 12.

Bettini chiama ancora time-out, ma ormai non c’è più tempo. Esplode l’urlo dei tifosi savonesi e tutti i giocatori biancorossi si abbracciano: undici anni dopo si torna in una finale europea.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 13-12

(Parziali: 3-2, 2-3, 3-4, 5-4)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia 1, N. Rocchi, A. Patchaliev 2, P. Giovanetti, F.N. Panerai 4, A. Urbinati, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano (cap.) 1, M. Guidi 1, B. Durdic 3, G. Lanzoni, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Pallanuoto Trieste: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio (cap.) 1, I. Bulijubasic 2, M. Vrlic, G. Valentino 3, I. Bego, M. Mezzarobba 2, A. Razzi 1, G. Bini 3, A. Mladossich, F. Ghiara. All. Daniele Bettini.

Arbitri: Ivan Rakovic (Serbia) e Radoslaw Koryzna (Polonia). Delegato Len: Angel Moliner (Spagna).

Note. Usciti per tre falli: Mladossich nel terzo tempo, Guidi, Patchaliev, Razzi e Vrlic nel quarto tempo.