Euro 2024, il savonese Michele Marcolini sfida l’Italia con la sua Malta

Savona. Sarà un serata speciale per Michele Marcolini. L’ex calciatore savonese della nostra Serie A affronterà da avversario la nazionale dell’Italia questa sera in una gara valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Dopo alcune esperienze da allenatore in squadre di Serie B e Serie C, per Marcolini è arrivata quest’anno la chiamata della nazionale di Malta. Il sorteggio ha inserito la nazionale della piccola isola del Mediterraneo insieme a big come Inghilterra e Italia, oltre che Macedonia del Nord e Ucraina.

Una sfida dal fascino particolare per chi ha indossato la maglia azzurra delle selezioni giovanili e potersi confrontare contro la nazionale Campione d’Europa in carica.