Esselunga, sindacati vs Comune: “Richiesto un tavolo senza esito”. La replica: “Sempre garantita collaborazione”

Albenga. Oggi ha inaugurato Esselunga ad Albenga, che può vantare circa 130 dipendenti di cui un centinaio nuovi assunti. Ma nonostante questo, le segreterie Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno espresso “profondo rammarico verso l’atteggiamento dell’amministrazione comunale di Albenga”.

Il motivo? Secondo le sigle “il Comune ha palesato una totale mancanza di riscontro e risposta alla richiesta di confronto preventivo e di apertura di un tavolo condiviso tra organizzazioni sindacali, comune e l’impresa Esselunga”.

“Una richiesta di confronto partita più di un anno fa, finalizzata a comprendere la portata del progetto Esselunga sul nostro territorio, in termini di quantità e qualità dell’occupazione che avrebbe potuto sviluppare e soprattutto delle criticità inerenti all’avvento di un colosso della Gdo in un territorio già saturo”, hanno proseguito.

“In questo settore ormai, competere sullo stesso territorio equivale a competere anche sul costo del lavoro, sulla qualità del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori, diventando questi temi esempi di concorrenza veri e propri. Nuove aperture libere da vincoli in termini di tutele occupazionali e tipologie contrattuali applicate non arricchiscono un tessuto socio-economico al contrario è enorme il rischio di creare un meccanismo peggiorativo in cui a subirne le conseguenze sono le lavoratrici e lavoratori”, hanno aggiunto ancora.

“Avevamo ritenuto dunque doveroso coinvolgere i soggetti che amministrano il territorio e i soggetti titolari dell’impresa Esselunga in un tavolo di confronto per meglio comprendere i reali risvolti di questa nuova apertura, i rischi e le eventuali opportunità, ma dopo un primo incontro, che non aveva restituito nessun tipo di risposta soddisfacente avvenuto nell’aprile del 2022, nonostante le numerose richieste di prosecuzione del confronto, non abbiamo più ricevuto alcuna risposta in merito”.

“Questo atteggiamento denota una totale mancanza di attenzione verso un tema cosi’ delicato, e una preoccupante incapacità di prevedere meccanismi che potenzialmente portano al ribasso la qualità della vita e del lavoro delle persone che ambiscono ad amministrare”, hanno concluso dalle segreterie Filcams, Fisascat e Uiltucs.

E la risposta del Comune, per voce diretta del sindaco Riccardo Tomatis, non si è fatta attendere: “Credo sia fuori dubbio che il tema delle tutele occupazionali sia sempre stato molto a cuore a me e alla mia amministrazione. Dispiace che, nonostante la collaborazione da noi dimostrata, non si sia trovato un punto di incontro. Ci auguriamo che Filcams, Fisascat e Uiltucs possano instaurare un proficuo dialogo non esclusivamente con Esselunga, ma con tutte le realtà insediatesi sul nostro territorio e con le relative associazioni di categoria, precisando che il Comune, pur mantenendo il suo ruolo esterno, cercherà sempre di farsi da tramite per la tutela di tutti lavoratori e dei loro diritti”.