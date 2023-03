Entusiasmo Albenga: domenica al “Riva” ingresso gratuito per tutti

L’Albenga chiama a raccolta la piazza per riempire lo stadio in vista della partita contro il Taggia di domenica. Match da non sbagliare dopo l’importantissimo pareggio per 0 a 0 contro la Lavagnese. Su iniziativa del presidente Simone Marinelli, l’ingresso sarà gratuito per tutti.

“Porte aperte per tutti – scrive il club – non pagheranno il biglietto sia coloro in possesso della “Tessera Sostenitore”, così come coloro che non ne siano in possesso. Inoltre, l’ingresso gratuito è garantito anche a tutti i tifosi ospiti del Taggia”.

“Il presidente Marinelli e la società tutta, invitano tutti quanti allo stadio, per sostenere la nostra squadra in questo particolare momento del campionato che dall’inizio ci vede assoluti protagonisti. L’Albenga sta vivendo un sogno e questo sogno deve continuare. L’obiettivo non è lontano e noi abbiamo bisogno di voi”, si legge nella parte conclusiva del comunicato della società.