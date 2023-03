Emergenza migranti, nel savonese mancano 750 posti. La Prefettura ai Comuni: “Segnalateci strutture”

Savona. Appello della Prefettura a tutti i sindaci della provincia di Savona per trovare strutture che ospitino i migranti in arrivo in Italia. Sono 1500 i posti previsti per il savonese, poco più dalla metà nelle cooperative, resta quindi un gap di circa 750 posti che la Prefettura sta cercando di colmare trovando degli spazi consoni nei vari comuni del territorio ed essere quindi preparata nel caso di arrivo di centinaia di profughi.

A preoccupare, infatti, il crescente afflusso di migranti diretti verso il nostro Paese, dove nei primi mesi del 2023 sono sbarcati oltre 20mila profughi, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E secondo le stime, sono migliaia quelli in arrivo, numero che potrebbe crescere ulteriormente in caso di fallimento della Tunisia.

“Il dato – chiarisce il prefetto Enrico Gullotti – è legato alla quantificazione che la prefettura aveva fatto in occasione dell’ultima gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza, per un numero di posti stimato in circa 1500. Abbiamo da poco ultimato le procedure di affidamento dei servizi alle società che hanno partecipato alla gara bandita dalla prefettura: in seguito alla gara abbiamo potuto coprire circa 800 posti“.

Da qui la necessità di trovare nel bacino provinciale i poco più di 700 posti mancanti: “È necessario – spiega Gullotti – per rendere il sistema calibrato ad eventuali esigenze che potrebbero accrescersi nei prossimi mesi, dato che soprattutto in primavera ed estate i flussi migratori si rafforzano”.

La prefettura ha quindi chiesto ai Comuni di procedere ad un’urgente ricognizione delle strutture disponibili su tutti i territori, non solo alloggi ma anche i locali indicati nei piani comunali della protezione civile. E proprio questo è stato il tema al centro della riunione del distretto socio sanitario delle Bormide avvenuta a Cairo nel pomeriggio di ieri.

“Ho chiesto a tutti i sindaci di inviare l’elenco delle strutture di ogni Comune, in modo da inoltrare un documento condiviso alla prefettura” spiega il sindaco di Cairo, nonché presidente del distretto, Paolo Lambertini. Ma non solo, il primo cittadino cairese ha anche invitato i colleghi a fare il punto sul numero di migranti attualmente presente sul territorio: “Ritengo corretto che la suddivisione avvenga in modo equo in tutta la provincia”, commenta Lambertini.

Dell’argomento se ne è parlato anche ieri sera in Consiglio europeo, dove la premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento, ha evidenziato come occorre un rafforzamento delle cooperazione con i Paesi di origine e transito, oltre ad azioni rapide e concrete per evitare che organizzazioni criminali gestiscano i traffici umani sulle rotte del Mediterraneo. Tra le richieste anche quella di rafforzare l’attività di Sar e l’avanzamento del lavoro sui rimpatri.

Come detto, a dare maggiore preoccupazione, oltre l’arrivo della stagione estiva, in cui aumentano gli sbarchi, anche la situazione della Tunisia. Come riporta Adnkronos, secondo la premier il rischio è che arrivino “900mila” persone che l’Italia da solo non è in grado di accogliere.