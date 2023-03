Elezioni 2023, ecco la lista “Ceriale Ceriale”: Fasano e Giordano svelano i nomi

Ceriale. Il mistero è stato finalmente svelato e dopo il lancio della candidatura a sindaco di Marinella Fasano, affiancata dal vice uscente Luigi Giordano, ora sono stati svelati anche i nomi dei componenti della lista civica “Ceriale Ceriale”.

Sono 11 e si tratta di: Gianbenedetto Calcagno (bacicin); Alfredo Elvis Calì; Silvio De Francesco; Barbara De Stefano; Daniele Gaglioti; Silvano Gatti; Nadia Ligustro; Maurizio Raineri; Marcello Stefanì; Nadia Viglizzo; Cinzia Vignone.

Marinella Fasano, imprenditrice del settore turistico-immobiliare vanta un passato da assessore nell’amministrazione comunale (assessore comunale in due mandati consecutivi) e punta ad essere il primo sindaco donna della cittadina rivierasca.

Per riuscirci dovrà spuntarla nel testa a testa (per ora, in attesa di una terza lista che dovrebbe essere svelata a breve) con l’altro candidato sindaco, Pier Carlo Nervo di “Noi per Ceriale”. Geometra libero professionista già assessore delle giunte comunali con a capo Pietro Revetria e consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio, è appoggiato da Eugenio Maineri, attuale assessore che, in caso di vittoria, andrà a ricoprire la carica di vice sindaco.