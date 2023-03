“Edicola della Madonna della Misericordia”: l’artista Giancarlo Pizzorno dona il quadro ad Opere Sociali

Savona. Giovedì 2 marzo si terrà la cerimonia organizzata dall’azienda pubblica “Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia”, per la donazione del quadro raffigurante “Edicola della Madonna della Misericordia”, che il maestro Giancarlo Pizzorno dipinse nel 1975. Appuntamento alle ore 16, nello storico Palazzo Viglienzoni (in via Paleocapa 4).

Sarà il presidente dell’azienda Giovanni De Filippi a scoprire la tela, alla presenza dell’artista, dei suoi familiari e del pubblico intervenuto per la visita alla quadreria a cura della dottoressa Silvia Bottaro.

“Il legame di Giancarlo Pizzorno con la città di Savona – dicono dall’azienda – è forte e artisticamente fecondo, dobbiamo al suo talento e all’originalità del suo sguardo la rappresentazione di luoghi e simboli secondo uno stile personale. Il maestro, molto amato nella nostra città, ha saputo farsi apprezzare ben oltre i confini liguri proprio per il suo stile e la capacità in una cifra del tutto originale che è la sua vera identità artistica”.