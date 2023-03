Ecco “Il caso del colonnello francese”, il primo romanzo di Riccardo Aicardi e Patrizia Pertruccione

Albenga. Seconda metà del 1800. Un investigatore piemontese, arruolato nel servizio segreto inglese, indaga, insieme ad un’agente sabauda ambigua e affascinante, su delitti e complotti che minacciano il compimento dell’unità d’Italia. É questa la trama de “Il caso del colonnello francese”, primo romanzo firmato a quattro mani dalla coppia di scrittori composta da Riccardo Aicardi e Patrizia Pertruccione, conosciuti nell’albenganese per essere due volti storici del liceo “Giordano Bruno” dove hanno insegnato rispettivamente storia e filosofia e italiano per diversi anni.

Pubblicato dall’editore Romano-Torinese Robin Edizioni e distribuito nelle librerie di tutta Italia, “Il caso del colonello francese” è il primo di una serie di otto libri di genere giallo-storico che racconteranno le avventure dell’investigatore Giacomo Dho impegnato a favorire i processo di unificazione della penisola in periodo risorgimentale.

Ricardo Aicardi è saggista con articoli pubblicati sulla rivista “Storie e Memorie”, principalmente sugli anni della resistenza. Sullo stesso tema ha collaborato alla realizzazione del documentario della serie “Guerra ai Civili”, riguardante l’Eccidio di Testico, figurando anche come guida e voce narrante. È drammaturgo, fondatore ed organizzatore di gruppi teatrali per i quali è autore dei testi e regista. In particolare, è autore di copioni teatrali per ragazzi con i quali ha ottenuto riconoscimenti ai festival nazionali dedicati di Ancona e Modena. È impegnato nella prevenzione alle tossicodipendenze giovanili, attività per la quale ha ricevuto un riconoscimento dalla Prefettura di Savona. Durante la permanenza nel consiglio della fondazione bancaria DeMari ha promosso e organizzato molte iniziative culturali. Tra queste il censimento dei fondi antichi delle biblioteche della zona. È stato promotore e collaboratore di una delle prime Film Commission italiane, l’Italian Riviera Film Commission, ideatore e organizzatore della mostra “Warhol non visto”, ideatore e coordinatore della rassegna “La Riviera dei Teatri” per la provincia di Savona. Appassionato di filastrocche, è autore del romanzo in rima “La Filastoria” e di altri lavori in poesia.

Patrizia Petruccione ha pubblicato quattro romanzi: “Kalipygia” (E Edizioni – primo premio alla sesta edizione del concorso nazionale Pagine di territorio, Storie di uomini e Paesi nel 2014); “Passioni Svelate” (ebook, Eve Edizioni); “Mare D’Inganni” (Leucotea Edizioni); “D’Amicizia, D’Amore E Di Guerra” (terzo premio come miglior romanzo assoluto e primo premio come miglior romanzo storico al concorso Romance 2020 organizzato da Edizioni del Loggione-Damster, che pubblica il libro); “Le Galline” (romanzo per ragazzi, terzo premio alla XI edizione del concorso letterario nazionale Giana Anguissola). È inoltre autrice di molti racconti contenuti in diverse antologie.

I due amici e scrittori sono al lavoro su diversi titoli sia in solitaria che confermando il loro sodalizio autoriale a quattro mani. “Il caso del colonnello francese” è già disponibile in tutte le librerie dello stivale e su tutti i principali store online. A breve verrà reso pubblico il calendario delle presentazioni che Aicardi e Petruccione terranno in svariate librerie della Liguria e del Nord Italia.