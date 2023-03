Eccellenza. L’Albenga annuncia ingresso gratis: “Offerte per associazioni contro violenza sulle donne”

Albenga.Ingresso gratis allo stadio Riva. Lo ha annunciato il club tramite un comunicato. Non solo per i possessori della tessera del tifoso, anche per i sostenitori della Forza e Corgaggio. Inoltre, il club del presidente Marinelli ha comunicato che sarà presente un punto all’ingresso dello stadio per la raccolta di offerte a beneficio di associazioni contro la violenza sulle donne. Insomma, si spera in un Riva tutto esaurito per spingere la squadra di Buttu verso la Serie D in occasione di una sfida complicata contro una formazione che all’andata aveva battuto i bianconeri.

Ecco il comunicato ufficiale:

“In merito alla partita Albenga – Forza E Coraggio, in programma allo stadio “Annibale Riva” di Albenga domenica 26 marzo con inizio alle ore 15,00, si comunica che, su iniziativa del presidente Simone Marinelli, tutti coloro che si recheranno allo stadio per assistere all’incontro, sarà garantito l’accesso gratuito.

Pertanto, “porte aperte per tutti”, non pagheranno il biglietto sia coloro in possesso della “Tessera Sostenitore”, così come coloro che non ne siano in possesso. Inoltre, l’ingresso gratuito è garantito anche a tutti i tifosi ospiti.”

Nel comunicato si legge anche di una iniziativa per un’associazione in merito alla violenza sulle donne:

“All’entrata allo stadio troverete una cassa adibita a raccogliere offerte a favore di associazioni benefiche che si occupano di violenza sulle donne, tema caro al Presidente che da anni sostiene questo tipo di iniziative.”