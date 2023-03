Eccellenza, l’Albenga rimonta il Taggia. Sogno e Di Salvatore in goal: un altro passo verso la Serie D

ALBENGA 2 (47′, 85′ rig Sogno) vs TAGGIA 1 (13′ Miceli)

45’+6′ Di Salvatore! La chiude l’Albenga con l’inserimento del suo top player rientrato dall’infortunio. “Quanto è forte Di Salvatore” canta la Gradinata, fischia tre volte l’arbitro: vincono i bianconeri!

45’+4′ Ci sarà un supplemento nel recupero: Fiuzzi si fa male ed entra Barbo.

45′ Cinque sono i minuti di recupero che separano l’Albenga da una rimonta importantissima contro un arrembante Taggia. Ora Biolzi può cambiare dopo un minuto di richieste inascoltate: fuori Cortese per Ferrigno.

44′ Dentro Giudice per Thomas Graziani, l’ultima mossa di Buttu.

39′ Calcio di rigore per l’Albenga! Sogno viene steso e si guadagna il penalty. Sul dischetto va proprio il numero 10…RETE! Esultanza liberatora di tutto il Riva, è 2-1 per gli ingauni.

33′ Beluffi finisce a terra ma per l’arbitro non c’è nulla tra le proteste bianconere.

25′ Buttu si gioca la carta Beluffi al posto di Mariani: serve uno sprint dei suoi per cambiare un parziale finora bloccato.

22′ Gallo calcia da fuori ma la sfera finisce fuori debolmente.

20′ Di Salvatore rileva De Sousa, ecco il terzo cambio di Buttu.

14′ Fiuzzi strepitoso nell’intervenire in scivolata su Barisone pronto al tiro in porta. Cambia anche Biolzi: fuori Carletti, dentro Roda.

9′ De Benedetti per Garibbo, questo il secondo cambio di Buttu. Albenga che dovrebbe passare alla difesa a 4 con Moi avanzato nella linea mediana del campo.

8′ Martelli calcia debolmente in porta con Radu che para agelvolmente.

6′ Ammonito Alberti per un fallo dal limite dell’area. Punizione di Grandoni deviata in corner dalla barriera.

2′ Sogno! Pareggia l’Albenga! Il suo tiro dalla fascia destra si insacca alle spalle di Ercole, colpevole anche una difesa poco attenta. Boato dell’Annibale Riva e di tutta la panchina: c’è voglia di vincere ora.

1′ Martella spara alto da posizione invitante. Subito pericolosissimi gli ospiti.

Inizia la ripresa senza nessun cambio tra le due compagini.

Secondo tempo

45’+1′ Prima Mariani, poi Sogno e ancora Gargiulo provano la conclusione da fuori. L’esito è sempre lo stesso: la difesa giallorossa mura.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Già dolorante in precedenza, Mastroippolito questa volta non riesce restare in campo. Al suo posto entra Gibilaro.

43′ Graziani mette a sedere un marcatore dalla sinistra e riesce a mettere un bel pallone rasoterra per la conclusione di Garibbo: ancora d’Ercole presente, parata agevole per l’estremo difensore ospite.

35′ Ci prova anche Grandoni all’interno dell’area di rigore ma la palla prende l’esterno della rete. Albenga decisamente più in fiducia.

33′ Barisone crossa con la sfera che finisce a Garibbo al limite dell’area, che calcia in porta con un rasoterra che D’Ercole para in tuffo.

31′ Ancora Miceli a spaventare la difesa bianconera, con Radu che va in presa. Un’occasione tira l’altra in questi ultimi attimi di partita.

30′ Traversa dell’Albenga! Ecco l’azione da rete: Sogno colpisce la sfera di testa su calcio d’angolo e prende in pieno il montante.

28′ Albenga che tenta di reagire ma mancano ancora effettive occasioni da rete. Il Taggia è compatto e tenta di ripartire con le pericolossime sventagliate di Miceli.

21′ Martelli sempre sulla sinistra fa partire un tiro che fa la barba al palo. Quella fascia è la zona più trafficata dai giallorossi, poco gestita dagli ingauni e che quindi lascia praterie invitanti.

20′ Miceli completamente libero sulla sinistra viene lanciato nuovamente a rete ma questa volta il suo destro si spegne sul fondo. Buttu osserva dall’area tecnica, sorpreso da questo calo.

17′ Miracolo di Radu sulla linea nel bel mezzo di una triplice conclusione, la cui ultima viene deviata in corner. La panchina chiede che venga convalidata la rete ma l’arbitro e il guardalinee non sono dello stesso avviso. Quanta difficoltà in questi minuti per l’Albenga, andato sotto anche a livello mentale: serve uno scossone, il Taggia è sulle ali dell’entusiasmo.

13′ Miceli! Il Taggia è in vantaggio! Uno soiovente dalla destra arriva sui piedi del numero 7 che con un destro al volo supera Radu. Gara subito in salita per gli ingauni.



10′ Primi dieci minuti ad alta intensità tra le due formazioni, che giocano a viso aperto senza particolari timori. Ottimo il clima odierno, sia a livello atmosferico sia come ambiente: il Riva ha risposto presente all’appello del presidente Marinelli.

Partiti! Nell’Albenga c’è un cambio di formazione forzato: per il signor Montanaro Gabriel Graziani non può disputare la partita per via del tutore, al suo posto gioca Garibbo.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Barisone, 3 Mastrippolito, 4 Garibbo, 5 Moi, 6 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Grandoni, 9 De Sousa, 10 Sogno, 11 Mariani A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 D’Arcangelo, 14 Graziani G, 15 Scarrone, 16 De Benedetti, 17 Gibilaro, 18 Giudice, 19 Di Salvatore, 20 Beluffi.

Taggia: 1 D’Ercole, 2 Malfatto, 3 Carletti, 4 Alberti, 5 Cortese, 6 Fiuzzi, 7 Miceli, 8 Gallo, 9 Demme,10 Martelli, 11 Carletti A disposizione di mister Andrea Biolzi: 12 La Cava, 13 Paraschiva, 14 Ferrigno, 15 Elettore, 16 Barbo, 17 El Kamli, 18 Roda, 19 Gribi, 20 Dashi.

Arbitra il fischietto interregionale Salvatore Montanaro della sezione di Taranto, coadiuvato dai savonesi Preci e Chamchi.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti e buon calcio dallo stadio Annibale Riva. Oggi la squadra di Pietro Buttu riprendono la propria corsa verso la Serie D, stavolta incrociando un grande ex dell’ambiente ingauno: Andrea Biolzi, attuale tecnico del Taggia che con i bianconeri centrò la promozione in Eccellenza nel 2016 battendo in finale playoff il Pietra Ligure di Flavio Ferraro. La sua missione in giallorosso, ovvero la salvezza, allo stato attuale è assolutamente alla portata e il match odierno rappresenta un’occasione di cartello, che però i padroni di casa non vogliono fallire. Questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte: la prima vinta dal Taggia in Coppa Italia, la seconda dall’Albenga in campionato.