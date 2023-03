Eccellenza, Albenga vs Forza e Coraggio LIVE: Sogno su rigore porta in vantaggio l’Albenga

ALBENGA 1 (24’ Sogno) VS FORZA E CORAGGIO 0

71’ Tris di calci d’angolo per il Forza e Coraggio. Capitan Gargiulo alza la voce e sprona i suoi compagni di continuare a lottare.

65’ Palo di Sogno! Graziani si impossessa della palla, entra in area e serve Sogno che, chiuso, cerca di aggirare 3 difensore, riuscendoci. Da sbilanciato calcia, rasoiata bassa ma precisa che centra in pieno il legno.

63’ Duplice innesto per Buttu: dentro Costantini e Giudice, fuori Garibbo e Mariani.

57’ Che occasione per Sogno! Grandissima conclusione, ottima controrisposta di Mazzini che, con un colpo di reni, respinge togliendo la ragnatela da sotto il sette.

53’ Il Forza e Coraggio sta tirando fuori dal cilindro diversi schemi interessanti dai calci di punizione. Erpen vede Shqypi largo, lo stesso passa in mezzo a tre e calcia direttamente in porta. Radu è bravo a bloccare la sfera.

47’ Si sente subito l’entrata in campo di Di Salvatore. Subito un doppio dribbling che manda in porta la squadra. Grandoni serve Graziani, ma per poco non riesce a calciare precisamente il pallone.

45’ Si ricomincia, palla bianconera.

45’ Subito un doppio cambio per Buttu: dentro Moi e Di Salvatore per mettere anche minuti nelle gambe. Fuori Scarrone e Gibilaro.

Secondo Tempo

47’ Finisce qua il primo tempo, Albenga in vantaggio.

45’ Assegnati due minuti di recupero.

44’ Partita un po’ rallentata in questi ultimi frangenti di primo tempo. La prima frazione è però al momento in favore dell’Albenga non solo dal punto di vista del risultato.

37’ Ci prova Sogno da vicinissimo! Mazzini copre bene il palo e sventa un gol fatto grazie anche all’aiuto di Guelfi.

35’ Passaggio con il contagiri di Sogno per Scarrone che era salito fino in attacco e sciupa una ghiotta occasione.

32’ Rischio enorme di Gargiulo. Il capitano ingauno perde palla e, nel tentativo di recuperarla, stende Shqypi lanciato a rete. Contatto avvenuto al limite dell’area, proteste dei giocatori ospiti che chiamavano a gran voce il rigore, ammomito infatti Shqypi per linguaggio scorretto nei confronti del direttore. Sulla punizione, Natale calcia e colpisce il braccio di Graziani, attaccato però al corpo.

30’ Ammonito Guelfi per un intervento ai danni di Garibbo.

26’ Contatto De Benedetti-Verona. Il numero 7 va giù e la panchina ospite esplode contro il direttore di gara, intervento simile a quello subito da Sogno poco prima, ma Crova ha reputato l’intervento di De Benedetti regolare. Soccorsi che intanto entrano proprio per il centrale bianconero, fermo a terra dopo il contatto.

25’ Che intervento di Zambarda che si fa perdonare per il rigore. Barisone entra in area, dentro l’area il numero 5 ospite spazza via la sfera.

24’ Sogno porta in vantaggio l’Albenga! Palla a sinistra, Mazzini a destra. Rigore calciato con un mix di precisione e potenza tale che sarebbe stato quasi imprendibile. Albenga in vantaggio.

22’ Rigore per l’Albenga! Zambarda travolge Sogno, Crova qua è sicuro e fischia subito il penalty.

19’ Scarrone entra decisamente in ritardo su Shqypi, ammonizione più che doverosa. Punizione dal limite per il Forza e Coraggio. Sul pallone Erpen e Natale. Punizione di seconda con Erpen che tocca il pallone, Natale trova una traiettoria precisa che sfiora di poco il palo coperto da Radu.

16’ Altra occasione dell’Albenga: Mariani si inventa un passaggio alla Ozil che taglia tutto il campo, filtrante preciso a servire Sogno che non riesce a vedere bene la traiettoria, Mazzini recupera il pallone con le mani.

14’ Contropiede splendido dell’Albenga: Scarrone vede Barisone, di prima serve Sogno che di testa lancia Graziani. Numero in mezzo all’area, finta e passaggio che va a chiudere il triangolo con Sogno: conclusione che sfiora il pallone e svirgola la traiettoria, occasione sprecata da sotto porta.

10’ Proteste nei confronti di Crova: Sogno cade in mezzo all’area di rigore, il giudice di gara ritiene però l’intervento del difensore corretto. Nell’azione Graziani difende il pallone, cerca Grandoni fuori che riceve palla e calcia: Mazzini ci mette una pezza.

8’ Cerchi mette in mezzo ma colpisce Crova. Gioco fermo, il direttore di gara consegna il pallone agli ingauni.

6’ Calcio di punizione dal lato destro dell’area, sul pallone Grandoni. Passaggio teso ma basso, la difesa attenta rilancia prontamente a centrocampo e fa partire il contropiede, Radu raccoglie però la sfera.

5’ Che ritmi di gara! Subito contropiede avversario, Erpen si accentra in area, manda fuori giri Barisone e calcia a 3 metri dalla porta. Palla lenta e prevedibile che Radu raccoglie pazientemente.

4’ Ci prova Garibbo! Palla che spiove fuori dall’area di rigore, il centrocampista non ci pensa due volte e calcia teso verso la porta: palla ribattuta.

3’ Partita decisamente accesa, impostata molto sul piano fisico, soprattutto dagli ospiti. Palla rilanciata da Radu.

2’ Parte fortissimo il Forza e Coraggio, conquistandosi subito un calcio d’angolo. Erpen prova lo schema, ma Graziani capisce tutto e si impossessa del pallone.

1’ Crova fischia, si inizia con qualche minuto di ritardo! Palla per il Forza e Coraggio. L’Albenga scende in campo con la divisa di casa bianca con striscia nera, il Forza e Coraggio in divisa rossa.

Primo Tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu; 2 Barisone; 3 Gibilaro; 4 De Benedetti; 5 Scarrone; 6 Gargiulo; 7 Graziani T; 8 Garibbo ; 9 Sogno; 10 Grandoni; 11 Mariani. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini; 13 D’Arcangelo; 14 Moi; 15 Favara; 16 Mastrippolito; 17 Di Salvatore; 18 Giudice; 19 De Sousa; 20 Costantini.

Forza e Coraggio: 1 Mazzini; 2 Guelfi; 3 Giannoccari; 4 Maglione; 5 Zambarda; 6 Natale; 7 Verona; 8 Cerchi; 9 Benassi; 10 Erpen; 11 Shqypi. A disposizione di mister Andrea Gatti ci sono: 12 Biagioni; 13 Piazza; 14 Tornari; 15 Cenderello; 16 Ratti; 17 D’Imporzano ; 18 Milone; 19 Arena.

Terna arbitrale della gara composta da Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, coadiuvato da Enrico Conio e Davide Salinelli della sezione di Genova

Albenga. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella webcronaca LIVE di Albenga vs Forza e Coraggio. Si prospetta un sereno pomeriggio qua all’Annibale Riva di Albenga, con anche una cornice di pubblico importante visto l’ingresso gratuito permesso dal presidente bianconero Simone Marinelli. L’Albenga è sempre più vicina all’obiettivo finale, oggi vincere è imperativo per la squadra di Buttu, per mantenersi sempre alla distanza di 8 punti dai diretti rivali: la Lavagnese.

Il Forza e Coraggio, a sorpresa, si trova invece in quinta posizione: vincere oggi potrebbe voler dire raggiungere la Cairese, impegnata in trasferta contro il Finale.