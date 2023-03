È morto Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. Il sindaco di Albenga: “Concerto di Jovanotti anche grazie a lui”

Albenga. È morto nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino il promoter genovese Vincenzo Spera, 70 anni, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi, investito ieri sera da un ciclomotore in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, a Genova.

“Una tragica notizia. Con lui abbiamo collaborato molto, in particolare in occasione dell’organizzazione del concerto di Jovanotti. Posso dire che è anche grazie a lui se alla fine siamo riusciti a realizzare questo grande evento. Grazie alla sua disponibilità e al suo atteggiamento sempre positivo e propositivo”, è il ricordo del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Vincenzo Spera era molto legato alla nostra città già da quando era assessore Nicoletta Mantica con la quale aveva realizzato importanti eventi nella Città delle Torri. Se ne è andata una figura di spicco grande appassionato di musica, che ha vissuto ‘A un metro dal palco’ (come recita il titolo della sua autobiografia). A nome di tutta la città voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia”, ha concluso il primo cittadino.

L’incidente mortale è avvenuto ieri poco dopo le 20. Secondo le prime informazioni, Spera stava attraversando la strada in prossimità di via Bertani per tornare a casa. In quel momento uno scooter lo ha travolto: il promoter sarebbe stato sbalzato sull’asfalto battendo la testa e perdendo conoscenza.

Arrivati sul posto i medici del 118 lo hanno immobilizzato e intubato, trasportandolo al pronto soccorso del San Martino in codice rosso e già in gravissime condizioni. Appena giunto in ospedale è stato messo in coma farmacologico, ma le speranze di salvarlo si sono affievolite col passare delle ore. Le indagini sulla dinamica sono affidate alla polizia locale.

Ferito in modo grave anche il giovane motociclista di 18 anni coinvolto nell’incidente: dopo essere stato medicato sul posto è stato portato in codice rosso all’ospedale Galliera con lesioni e traumi.

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell’organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. La sua DuemilaGrandiEventi, fondata nel 1974, ha partecipato all’organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi in città e in Liguria. Era presidente dell’Associazione nazionale dei produttori e organizzatori dal 2011 e membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali, ruolo in cui era stato confermato recentemente dalla Regione Liguria. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.

Presidente di Assomusica e membro del Consiglio di presidenza dell’Agis (Associazione generale italiana spettacolo), presidente di Elma (European Live Music Association), dal 1974 si occupava dell’organizzazione grandi eventi a livello nazionale ed internazionale. Collaborava con la direzione generale Cultura della Ue in preparazione della futura legge europea sulla musica e del programma Europa Creativa 2020 – 2027. Faceva parte, unico italiano, dell’European Forum Safety and Security.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta esprimono grande cordoglio e si stringono attorno alla famiglia di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e promoter, che aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana e internazionale, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker.

Ecco il personale ricordo del presidente Toti: “A un amico che sognava una Genova e una Liguria vive, allegre, colorate, piene di musica e di futuro – scrive Toti – a un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro. La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso. Anche quando non c’era motivo di essere ottimisti, il suo sorriso cambiava la prospettiva. Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto. Un pensiero commosso e un grande abbraccio da tutta la Liguria vanno alla tua adorata mogli, e ai tuoi bimbi, a tua sorella e a tuo fratello. Ci mancherai, ma sono certo che dall’alto sarai presente in ogni palco montato in una piazza della Liguria e ci applaudirai”.

Sergio Battelli, ex parlamentare ligure e presidente della XIV Commissione Politiche dell’Ue alla Camera, aggiunge: “Sono profondamente addolorato per la morte dell’amico Vincenzo Spera, un uomo di arte, cultura, spettacolo. Di vita. Per Genova, per la Liguria, per l’Italia tutta. Con lui se ne va un grande innovatore, appassionato ed energico. Negli anni ci siamo incontrati e scontrati su visioni comuni o discordanti ma sempre con un rispetto totale delle reciproche posizioni. Un abbraccio sentito alla sua famiglia e a chi gli voleva bene”.

Il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi: “La notizia della scomparsa di Vincenzo Spera mi lascia senza parole. Persona solare che sul lavoro riversava una passione esemplare, anche da presidente di Assomusica ha dimostrato capacità manageriali fuori dal comune. Genova perde uno dei suoi più carismatici ‘ambasciatori’. Le più sincere condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli.”

Si unisce al cordoglio anche Porto Antico di Genova: “Ci mancherà professionalmente e umanamente, ci mancheranno il suo tono di voce, la sua affettuosa irruenza e la vivacità del suo pensiero, sempre concentrato a garantire alla sua città un posto di primo piano nel panorama dei grandi eventi. Rimarrà con noi, sempre brillante e battagliero, orgoglioso dei suoi figli e della sua compagna di vita. Ciao Vincenzo”