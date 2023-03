E Khepera generò Dio

“Io sono lo ieri, l’oggi e il domani e ho il potere di nascere una seconda volta; io sono l’anima divina nascosta che ha creato gli dei”, è quanto possiamo leggere in uno dei capitoli più significativi, il XIV, del più antico documento sacro degli Egizi: il Libro dei morti. Non mi addentro nelle disquisizioni specialistiche intorno alla datazione del testo o ai parallelismi con Bibbia e Corano, accetto una più sfumata collocazione temporale intorno all’epoca della prima dinastia e il valore rituale di testo funerario. Interessante è la traduzione più o meno letterale del titolo originario che sarebbe più corretta come Libro per uscire verso il giorno (o verso la luce) e che ci porta a considerare la centralità della morte, e di cosa ne sarebbe seguito, all’interno dell’originario e fondativo pensiero egizio. Ovviamente questa riflessione non ha la pretesa di un approccio filologicamente specialistico alla teologia antica egizia né di assurgere alla dignità di un saggio di religione comparata, ci basti una più circoscritta considerazione intorno alle costanti fra le diverse rappresentazioni del divino e alla possibilità di riconoscerne la radice nell’unico elemento che le unifica, l’essere umano che le ha concepite indipendentemente dal dove e dal quando, l’unico essere capace alla coscienza della morte, l’unico, per dirla con Fromm, per il quale la vita è un problema da risolvere, specie se vissuta con la consapevolezza della precarietà e con l’angoscia del dopo. Bene: la divinità di riferimento, per meglio comprendere l’incipit citato, è certamente Osiride che in quel modo si auto definisce. Intanto come non riconoscere l’eco di parole successive pronunciate come rivelazione da un dio, ai più ben noto, quando si presenta a Mosè (Esodo 3,13-15): “io sono colui che era, che è e che sarà”. Un Dio capace di essere e permanere al di là del tempo è, in gran parte, la risposta alla tragedia della morte, un essere superiore in grado di giustificare la scintilla di eternità che l’uomo riconosce in sé attribuendosi un’anima immortale. Interessante sarebbe rovesciare tale azione facendo sì che la consapevolezza dell’altro che ci abita divenga, proiettata all’esterno e oggettivata, il divino davanti al quale inginocchiarsi e al quale rivolgere le proprie preghiere. Ebbene, Osiride che genera se stesso ed è capace alla resurrezione, viene rappresentato come Khepera, lo scarabeo che fa rotolare una palla davanti a sé, esso simboleggia il principio generatore del sole. Infatti seppellisce la palla-sole sotto terra e muore per poi rinascere in primavera. È la rappresentazione di quella circolarità del tempo riconoscibile nella natura che eterna se stessa sconfiggendo la fine del viaggio attraverso la resurrezione.

La prima risposta dell’uomo alla propria fine è individuabile nel concepire una sorta di prolungamento del mondo dei vivi in un ulteriore molto simile anche se mondato dalla sofferenza, questa coppia-copia del mondo si fonda sul medesimo concetto di essere vivente in due diverse modalità, una fisica e inferiore e una spirituale e superiore. Questa coppia è riconoscibile nei numerosi dualismi di Osiride, ci limitiamo alla duplice natura del dio, fallica e solare. Come non riconoscere l’idea di corpo e anima della cultura giudaico cristiana? È evidente che un simile modello sia riconducibile in tempi, luoghi e culture profondamente diversi, ed eccoci arrivati al cuore della questione. Cosa motiva l’esistenza dell’anima? Perché un dio che deve morire e risorgere? Da dove il dogma di un Dio al di là del tempo come causa incausata? Senza nessuna pretesa di risolvere le domande più complesse di qualsiasi teologia, ci limitiamo a considerare alcuni elementi individuabili come costanti trasversali a ogni cultura che suggeriscono ulteriori interrogativi: la contrapposizione materia-morte con spirito-eternità è figlia di una logica umana o una espressione dell’Essere? Da dove la necessità di una trasformazione rituale per raggiungere la promessa di un altrove perfetto e privo della morte? Ancora una volta riduciamo l’ambito dell’analisi che si espanderebbe eccessivamente circoscrivendola ulteriormente a un aspetto molto interessante: il tema della trasformazione. Mi sembra piuttosto rilevante sottolineare che Osiride muoia e risorga divinizzato, come accade, mutatis mutandi, a Dioniso e a Cristo, e che la trasformazione dei protagonisti abbia un esplicito manifestarsi rituale in sostanze la cui fermentazione le trasforma in bevande inebrianti. Non può essere un caso che Osiride sia il dio del grano ma anche del vino, proprio come Dioniso, e non può essere casuale nemmeno che la festa a lui dedicata cada il 6 gennaio, l’Epifania, il giorno in cui Cristo compie il suo primo miracolo alle nozze di Cana e, incredibile visu, trasformando l’acqua in vino.

Mi fermo qui con complicati riferimenti e provo a ipotizzare una possibile motivazione: vi è stato un momento in cui l’hominide ha scoperto in sé qualcosa di non visibile ma profondamente presente, si è sentito pensante, si è auto posto come problema, insomma, si è saputo come altro rispetto al solo corpo, come proprietario o affittuario dello stesso, ha tentato di trovare una spiegazione attraverso la ragione, di cui si era meravigliosamente reso conto di essere fruitore, comprendendo immediatamente che tale strumento non poteva dare spiegazione di sé né, ancor meno, di quell’essenza che era altro dal corpo. La prima e forse unica soluzione fu generare l’idea di spirito, di anima. Il passo successivo sarà riconoscere a tale entità di non essere mortale, il passaggio ulteriore sarà necessariamente accettare la morte del corpo nella speranza-certezza che lo spirito gli sopravviverà, ma tale evento richiede una sorta di “rinascita in altra forma”. Una simile divina trasformazione è riconducibile all’archetipo Osiride, Dioniso, Cristo. Il dio eroe per antonomasia è, però, il Cristo, non l’eroe che agisce né quello puramente spirituale, ma quello del “terzo tipo”, che “non intende cambiare il mondo affrontando la realtà interna o quella esterna, ma tende a una trasformazione della personalità”, a sconfiggere la morte modificando se stesso. In questa diversa prospettiva sarà l’uomo che, scopertosi intimamente altro, riassumerà su di sé il ruolo di protagonista, emancipatosi, così, dalla dipendenza da un dio fuori di sé. Che sarebbe il cielo stellato di Kant senza lo sguardo dell’uomo che lo rende arte sublime? O, per dirla con Josè Saramago: “Dio è il silenzio dell’universo e l’uomo il grido che dà senso a questo silenzio”.

Restituita all’uomo la sua centralità subito questi si deve far carico di ogni responsabilità. Se il divino non ha inizio nè può avere fine non essendo stato generato ma solo scoperto in se stesso dall’uomo, diviene responsabilità esclusiva dello stesso far si che il paradiso non sia solo una speranza nell’altrove ma divenga una sua creazione hic et nunc. Si tratta di una diversa formulazione della morte di Dio? No, anzi, mi sembra chiaro sia piuttosto una differente prospettiva di pensiero anche se, come ha ben compreso Fëdor Dostoevskij, “Vivere senza Dio è un rompicapo e un tormento. L’uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualcosa. Se l’uomo rifiuta Dio, si inginocchia davanti a un idolo”. Si tratta allora di hybris, di indiazione dell’uomo? Nemmeno, forse solo di una riflessione sul senso profondo del termine coscienza, quella stessa che, si ipotizza, possa acquisire l’intelligenza artificiale, quella segnata dal libero arbitrio, il fenomeno evolutivo più misterioso, l’anello mancante tra il primate e l’uomo, forse l’emancipazione da una giustificazione troppo comoda per i nostri fallimenti, oppure un’assunzione di responsabilità verso il mondo che andiamo a edificare per le prossime generazioni, per certo in questa prospettiva lo sguardo dell’uomo ha trasformato Khepera in un generatore di divinità. Non so se questo argomentare possa essere considerato blasfemo, se sia colpevole, se mi stia macchiando di un peccato, nel caso assumo la forse ancor più dissacrante massima di Henrich Heine: “Dio mi perdonerà, è il suo mestiere”.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli