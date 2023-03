Due splendidi percorsi savonesi nella guida BMW Italia: protagonisti Albissola e il suo entroterra, il finalese e l’estremo ponente

Savonese. Due percorsi nel savonese sono stati inseriti sul sito di BMW Italia (sezione BMW Motorrad Italia) che consiglia, in giro per la penisola italiana, gli itinerari consigliati per gli amanti del mototurismo. Uno tra Sassello e Albissola Marina e uno a ponente, che tocca il finalese e si dirige verso la Costa Azzurra.

TRA MARE E MONTI SI RAGGIUNGE ALBISSOLA MARINA

Il percorso tra mare e monti che unisce Albissola Marina, Stella, Sassello con il genovese è di 110 km: la partenza dalla città genovese di Volti per arrivare all’altra città di mare, questa volta in provincia di Savona, Albissola Marina, passando per l’entroterra, toccando Campo Ligure, Sassello, Stella, Masone e Rossiglione.

In particolare, come si legge sulla guida, “da Voltri inizia l’itinerario lungo la Liguria di Ponente che conduce dal mare ai monti, in un susseguirsi continuo di paesaggi mutevoli. Si parte in direzione nord, lungo la notissima SS456 del Turchino, godendo delle meravigliose curve che portano in vetta. Raggiunto il passo, si prosegue poi verso Masone. Mantenendo la direttiva rivolta verso nord, dopo pochi chilometri si arriva all’antico borgo di Campo Ligure. Rossiglione, poco distante, è la successiva tappa consigliata”.

“Da qui, oltre il paese, si imbocca la SP64 verso Tiglieto, immersa nella natura e in grado di deliziare la guida curva dopo curva. Si svolta poi nei pressi della Badia di Tiglieto dove il nastro d’asfalto, sempre gradevolmente tortuoso, conduce a Sassello, giro di boa dell’itinerario. Poco più di venti chilometri di curve attraversano in un continuo saliscendi la campagna ligure, con piccoli borghi ai lati della strada che riportano ad un tempo e una dimensione differente. Dopo tanto verde, si inizia la discesa verso il mare seguendo la SP334. Lungo la strada si apprezzano ancora scorci interessanti in località Stella. A breve il profumo degli alberi lascia spazio al salmastro del mare. Si raggiunge così Albissola Marina, graziosa località rivierasca e tappa conclusiva dell’itinerario“.

PONENTE SAVONESE: UN PERCORSO TRA FINALE E LA COSTA AZZURRA

Un altro percorso lungo il savonese, questa volta a ponente, è quello denominato “Liguria: bellezze di confine“: si estende da Finale Ligure alle porte della Costa Azzurra. Sono 125 i chilometri da percorrere in moto.

“Il tour porta alla scoperta del versante ligure occidentale, sviluppandosi dalla cittadina di Finale Ligure sino alle porte della Costa Azzurra, al confine con la Francia, alla ricerca delle tante anime di questa splendida regione – si legge sulla guida di BMW Italia -. Il motore si accende sulla statale italiana più conosciuta, la SS1 Aurelia, che si abbandona per percorrere la SP 490 fino a Castel Gavone e proseguire poi parallelamente al mare, in uno scenario fatto di verdi campagne. Si continua fino a Borgio Verezzi e poi Toirano, entrambi conosciuti per le magnifiche grotte. Esplorati i meandri della terra, si riprende l’Aurelia in direzione ovest, assecondando le infinite curve della riviera”.

“Ecco Albenga e la sua piana ricca di coltivazioni, ed ancora Alassio, località balneare tra le più note della Liguria. Si supera Capo Mele e si arriva quindi ad un altro borgo stupendo, Diano Marina, anche questo formato da diverse frazioni molto suggestive e caratteristiche. La strada in questo punto è davvero incantevole, il mare frange alla nostra sinistra mentre i pini marittimi sembrano proteggere il cammino. Pochi chilometri ancora ed ecco Imperia con le sue due anime cittadine, Oneglia e Porto Maurizio, celebri per la produzione di olio di oliva. Sempre sulla stessa direttrice, superata Arma di Taggia, si effettua una leggera digressione verso nord per scoprire la città degli artisti, Bussana Vecchia, dotata di una storia molto particolare. Si risale in sella per far cantare il motore verso la città che, proprio sul canto ha costruito la sua celebrità: Sanremo. Dal pentagramma al tracciato GPS, si procede quindi verso la località di Ospedaletti, resa famosa negli anni ruggenti del motociclismo sportivo, per aver ospitato l’omonimo circuito. Il confine è ormai vicino: si raggiunge la bella località di mare di Bordighera, per poi concludere il viaggio a Ventimiglia, cittadina dagli interessanti spunti di visita interessanti”.

ALTRO PERCORSO IN LIGURIA: ALLA SCOPERTA DEL GOLFO DEI POETI

Nel resto della Liguria, solo un altro percorso è stato consigliato nella guida per gli amanti del mototurismo: è alla scoperta del golfo dei porti, nello spezzino, attraverso 80 km di strada. “Un tour dove prevalgono la bellezza e i panorami indimenticabili, partendo dalla meravigliosa costa delle Cinque Terre, che tanti poeti ha incantato, sino ai borghi storici della Lunigiana. L’itinerario prende il via da quell’incanto di paese che è Portovenere, nella parte più occidentale del golfo. Dopo un inizio così promettente, il percorso prosegue verso Le Grazie, piccolo paese di pescatori. Si raggiunge in seguito la città di La Spezia, la quale offre numerosi spunti per una visita accurata”.

“Risaliti in sella la prossima tappa è Lerici, grazioso borgo dalla storia antica e meritevole di una sosta. Da Lerici si prende la deviazione che ci porta a Fiascherino e quindi a Tellaro. Capace di regalare scorci impagabili. Rientrati a Lerici si svolta in direzione Montemarcello, dove la strada sale di quota offrendo grande divertimento. Proseguendo lungo l’estuario del fiume Magra, si giunge al borgo di Ameglia. Qualche chilometro di strada tra svincoli e ponti e Sarzana accoglie come città situata nel cuore della Lunigiana. Raggiungiamo infine Castelnuovo Magra, ultima tappa del tour, percorrendo una bella strada immersa nei vigneti con il borgo in posizione dominante sulla piana del fiume Magra” si legge nella guida.