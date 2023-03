Dopo due anni di stop tornano le attività di Univalbormida: 13 corsi, 21 lezioni e 15 docenti

Millesimo. Tredici corsi per un totale di 21 lezioni e 15 docenti: ecco in cifre l’Univalbormida proposta dal comune di Millesimo, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.

A salire in cattedra la dottoressa Daniele Barlocco che proporrà quattro lezioni che spazieranno dalla telemedicina alle piante officinali, all’alimentazione e salute; la professoressa Flavia Borro che rileggerà l’Eneide e nello specifico la figura di Enea ricontestualizzato nell’attualità; la professoressa Lia Torcello tratterà delle figure femminili nel teatro greco; Carla Barbiero della civiltà contadina negli anni cinquanta; il professor Giovanni Fazzone di filosofia a portata di tutti: Spazio verrà data anche all’Arma dei Carabinieri della stazione di Millesimo con il maresciallo Michele Giubbolini che parlerà di truffe e di reati predatori, Carmelo Prestipino, invece, ripercorrerà la storia dei culti araldici attraverso il “Bal do Sabre”.

Ancora: il professor Adalberto Ricci traccerà i ritratti di Primo Levi, Vasco Pratolini, Nuto Revelli e le linee rivoluzionarie per la poesia italiana dell’Ermetismo; Serafino Rabino delle Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Savona farà il punto sui cambiamenti climatici e gli interventi dell’uomo; l’architetto Fabio Poggio parlerà dei luoghi costruiti e del benessere tra trasformazioni territoriali e smart cities; il dottor Luca Sorbello, in tre diverse lezioni, spazierà dall’homo sapiens a Napoleone in Valbormida alla Fondazione di Millesimo; Bruna Mellogno, Giovanna Zucchino e Enrica Verzello proporranno il laboratorio di creatività manuale. A chiudere i corsi sarà l’architetto e sindaco Aldo Picalli con una lezione sulla sua grande passione: la fotografia e i ricordi celati dietro ad ogni scatto.

“Sono particolarmente lieta che siamo riusciti a riattivare i corsi dell’Univalbormida – commenta l’assessore alla cultura Alessandra Garra – un progetto in cui abbiamo sempre fortemente creduto. Un momento di grande importanza per la nostra comunità durante il quale gli approfondimenti, la conoscenza, l’apprendimento diventano occasione di confronto e di convivialità. Ringrazio per la fattiva collaborazione e per l’impegno profuso la nostra Patrizia Vomero”.

L’inaugurazione dell’anno accademico 2023 si terrà sabato 4 marzo, alle ore 16, presso il salone consigliare con l’intrattenimento musicale di Sara, Franco e Marco, mentre le lezioni inizieranno lunedì 6 marzo alle ore 15. Per iscrizioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca comunale allo 019564007.