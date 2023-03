“Donne al lavoro!”, l’8 marzo della Uil Liguria con l’assemblea del coordinamento Pari opportunità

Liguria. “Donne al lavoro!” è l’evento organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della Uil Liguria in occasione di mercoledì 8 marzo 2023. L’assemblea regionale si svolgerà a Genova in via XX Settembre 41/3p presso il Bibi Service e vedrà la partecipazione straordinaria anche di ospiti esterne. L’obiettivo della mattinata è raccogliere le esperienze delle donne all’interno dei luoghi di lavoro, metterle a fattor comune e formulare proposte in un’ottica di genere nel rispetto dei diritti conquistati e dei traguardi ancora da raggiungere.

Lavoro di qualità, benessere lavorativo, valorizzazione delle donne contro sottoccupazione e sfruttamento saranno al centro del dibattito che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori dei vari settori. In questo contesto, anche alla luce della legge 162/2021, che introduce lo strumento della certificazione della parità di genere, occorre incentivare società e aziende ad adottare politiche adeguate per ridurre il gap di genere attraverso un percorso virtuoso di cambiamento culturale nella propria organizzazione per raggiungere l’equità.

“Ci sono molte ragioni per festeggiare l’otto marzo, proprio qui ed ora in un mondo del lavoro ancora poco accogliente per le donne. C’è ancora un gap salariale altissimo e ci sono molte donne che neanche pensano di potercela a fare ad entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro – spiega Martina Pittaluga, Coordinatrice PO Uil Liguria – Tante, troppe donne portano ancora addosso il retaggio di un plagio che è avvenuto per secoli. Di festa si tratta quando qualcuno prende coscienza che ce la può fare, che può essere indipendente attraverso un lavoro equo e di qualità, quando si prende coscienza dei propri diritti da troppo tempo negati. Qui, finalmente insieme, in presenza, possiamo constatare che non siamo sole e possiamo recuperare quell’unità che ci serve per andare avanti”.

La relazione introduttiva sarà a cura di Martina Pittaluga, Coordinatrice Po Uil Liguria, a seguire ci sarà l’intervento di Alessandra Volpe, Consigliera di Parità Città Metropolitana di Genova e gli interventi delle lavoratrici e dei lavoratori che animeranno la mattinata. Contestualmente sono state invitate a portare la propria esperienza alla platea sindacale: la ricercatrice Jessica Podda e l’imprenditrice nell’ambito delle risorse umane Sonia Zappitelli. Verranno proposte anche le video interviste all’ingegnera Ornela Casassa e all’attivista iraniana Samirà Ardalani.

Nell’arco della mattinata ci sarà spazio anche per una doppia intervista dal carattere spiritoso a due donne che, da anni, si occupano di politica e istituzioni sul nostro territorio: Cristina Lodi e Arianna Viscogliosi. A chiudere la mattinata sarà la segretaria regionale Uil Liguria Sheeba Servetto.