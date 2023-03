Domenica di code in autostrada, fino a 9 km tra Pietra e Spotorno

Autostrade. Questa domenica di sole e caldo dal sapore decisamente primaverile ha condotto molte persone a spostarsi. A seguito del grande flusso di veicoli sulle infrastrutture, si sono formate alcune code in autostrada.

La situazione peggiore tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Italia: in questo tratto si segnalano 9 km di coda a causa dei cantieri presenti. Code anche a levante, si registrano 3 km di coda tra Varazze e il bivio A10/A26 Trafori, in direzione Genova.

Coda di un chilometro anche tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione Gravellona Toce. Inoltre, tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, direzione Genova Voltri sono presenti rallentamenti.