Disturbi alimentari, il 25 marzo in piazza Sisto uno stand con gli esperti: “Età di esordio sempre più bassa”

Savona. Sabato 25 marzo dalle 10 alle 12 in piazza Sisto stand con tutti i soggetti che si occupano del tema dei disturbi alimentari dove si potranno incontrare gli esperti. L’iniziativa è stata presentata oggi in Sala Rossa del Comune di Savona in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

“L’età di esordio è più bassa negli ultimi anni”, hanno sottolineato da Asl2. Lo psicologo Paolo Moretti ha spiegato il progetto avviato in Asl2: “E’ costituito da tre filoni, la creazione di una rete sul territorio (associazioni e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta), la predisposizione di un piano diagnostico terapeutico comune a tutta la regione al quale si sta lavorando in sinergia insieme a tutte le aziende sanitarie, un corso di approfondimento rivolto agli operatori sanitari.

Parallelamente saranno coinvolte le scuole. Il 27 marzo ci sarà un incontro tra i gruppi di lavoro di Asl2, la consulta scolastica e i dirigenti scolastici. “L’obiettivo primario del progetto – ha detto la dottoressa Marta Salotti – è individuare i soggetti a rischio in età scolare. Secondo i dati nazionali elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità, il 58% dei pazienti presi in carico ha un’età tra i 13 e i 25 anni, di questi il 7% ha meno di 12 anni. Nell’età dell’adolescenza e preadolescenza i temi dell’identità corporea e personale sono centrali”.

Successivamente nelle classi del biennio degli istituti superiori saranno consegnati dei questionari per effettuare uno screening per individuare i soggetti a rischio e procedere con interventi mirati. Le modalità saranno decise successivamente secondo cosa emergerà dai test.

“Crediamo che la collaborazione tra associazioni sia il modo per agire”, ha sottolineato l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi. “E’ molto importante mettesi in rete, anche se il pubblico deve rimanere il cardine”, hanno aggiunto dall’associazione Food For Mind.