Discariche abusive e abbandono di rifiuti: ecco l’iniziativa “Puliamo San Bernardino”

Finale Ligure. Il gesto di una comunità che ama l’ambiente e la tutela del territorio, una comunità che si ritrova e si auto-organizza. Con questo spirito si terranno due giornate ecologiche nella frazione di San Bernardino, nell’immediato entroterra di Finale Ligure.

L’11 e il 12 marzo prossimi, con ritrovo alla sbarra di via Ulisei, un gruppo di cittadini ha voluto organizzare una azione di pulizia della località e delle zone boschive, nelle quali sono stati scoperti e trovati diversi tipi di rifiuti abbandonati, in un’area di valore naturalistico.

L’obiettivo della due giorni è quello di pulire il territorio deturpato da depositi di immondizia ai bordi dei boschi: il materiale verrà raccolto con il kit fornito da Finale Ambiente verrà poi smaltito adeguatamente dalla stessa azienda municipalizzata finalese, che prenderà parte alla pulizia straordinaria del prossimo fine settimana.

“Abbiamo trovato discariche abusive e abbandono di materiale pericoloso proprio al delimitare di quei boschi che tutti frequentiamo – affermano i cittadini promotore dell’iniziative e che si sono organizzati grazie al supporto tecnico di Finale Ambiente -. Per questo ci siamo dati appuntamento sabato e domenica per pulire ed educare a tenere pulito…”.

Dunque una “mobilitazione” nella piccola ma vasta (territorialmente) frazione finalese come “pulizia straordinaria, anche a seguito delle segnalazioni riscontrate su rifiuti abbandonati e pericolosi, sui quali si chiede una maggiore deterrenza per contrastare fenomeni di degrado ambientale e naturalistico che, purtroppo, ancora caratterizzano alcune aree boschive” conclude il gruppo civico nato per tutelare il comprensorio locale.

Al pari, l’iniziativa a San Bernardino, con l’invito alla partecipazione aperto a tutti, si inserisce alle sempre più frequenti iniziative di educazione ambientale con cittadini, studenti e giovanissimi delle scuole elementari e medie chiamati alla pulizia del territorio, come nel caso delle spiagge e dei nostri litorali per la plastica.