Diffondere la lettura nei bambini, ad Albissola il Comune organizza tre giornate all’insegna di letture e laboratori all’aria aperta

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina organizza 3 giornate all’aria aperta per diffondere il piacere della lettura tra i bambini e i ragazzi.

In questa occasione si celebrerà l’ottenimento della qualifica di “Città che legge”, un riconoscimento che il “Centro per il libro e la lettura”, d’intesa con l’ANCI, conferisce alle amministrazioni comunali che si distinguono per l’accesso ai libri e alla lettura.

Inoltre, in queste giornate, la biblioteca “TantestoriexGiocare”, presenterà i nuovi libri acquistati grazie al contributo ottenuto con la partecipazione al bando del Fondo Emergenze Imprese e Biblioteche” che andranno ad incrementare il numero di libri già a disposizione dei nostri piccoli lettori.

La prima di queste giornate avrà luogo martedì 4 aprile, con letture per i bambini dai 6 ai 10 anni. Dalle 9 alle 16 l’iniziativa “Leggi(amo) i nuovi libri arrivati!” coinvolgerà le classi della Scuola Primaria Angelo Barile di via Garbarino ad Albissola Marina. Dalle ore 16 in poi la scuola aprirà il suo cortile che sarà accessibile a tutti i bambini che avranno piacere di leggere insieme.

Martedì 18 aprile invece la mattinata sarà dedicata ai “giovani lettori” dai 9 mesi ai 5 anni. Appuntamento dalle 9 alle 11:30 in Piazza Leuti, nel cuore di Albissola Marina, dove saranno proposte letture ad alta voce, attività ricreative e ludiche, per bambini dell’asilo nido e della scuola materna.

Infine, martedì 2 maggio, per godersi un pomeriggio in mezzo al verde dello splendido Parco Puccio di Albissola Marina, dalle ore 16 alle ore 18 saranno invitati tutti i bambini che avranno piacere di svolgere attività laboratoriali e di lettura. Verranno allestiti angoli dedicati ai libri della bibliografia “Nati Per Leggere” e ai libri per bambini dai 6 agli 11 anni.

“Sono davvero felice che Albissola Marina abbia ottenuto la qualifica di ‘Città che legge’ – sottolinea l’assessore Elisa Tomaghelli – ed è sempre un piacere allestire iniziative dedicate ai più piccoli, favorendo la socializzazione e l’avvicinamento dei bambini al bellissimo mondo della lettura. Grazie alla biblioteca comunale TantestoriexGiocare e al contributo ottenuto partecipando al ‘Fondo Emergenze imprese e biblioteche’ i nostri bambini e ragazzi avranno a disposizione tanti nuovi libri”.