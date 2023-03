Depuratori, difesa del suolo e ciclo dei rifiuti: la Liguria chiede altri 500 milioni di fondi Pnrr

La Liguria è pronta a chiedere altro mezzo miliardo di fondi del Pnrr: ad annunciarlo è stato oggi il presidente Giovanni Toti a margine della presentazione del bando della Fondazione Carige per iniziative a favore della natalità, commentando le richieste dell’Unione Europea di rivedere alcuni progetti che non saranno pronti prima del 2026.

“Mi sembra un dibattito che sfiora l’esoterismo. Per fare i lavori in fretta, bisogna dare i soldi a chi è pronto a cantierare – ha detto Toti -. Io sto per firmare una lettera al ministro Fitto, concordata nell’incontro della settimana scorsa, in cui la Liguria richiede almeno 250 milioni tra depurazione, ciclo delle acque, difesa del suolo, lavori utili a rendere più sicuro il nostro territorio, cantierabili domani mattina, con progetti esecutivi fatti. Se a questo aggiungiamo la chiusura del ciclo dei rifiuti e il finanziamento del waste to chemicals per almeno altri 250 milioni di euro, la Liguria è pronta, oltre ai circa 10 miliardi che cantiererà nei prossimi mesi, a prendersi in carico almeno altri 500 milioni di euro di cose che potremmo mettere in campo domani”.

In particolare, ha specificato Toti, saranno chiesti “almeno 100 milioni sulla depurazione delle acque, almeno 150 milioni sulla difesa del suolo. Di progetti esecutivi pronti ne abbiamo pieni i cassetti. Le nostre graduatorie dell’architettura rurale potrebbero assorbire altri milioni con progetti immediatamente pronti. Posso andare avanti all’infinito: è una lunghissima lista.

“Finiamola di discutere filosoficamente del Pnrr: c’è un solo modo per mettere a terra quei soldi: chiamare le Regioni, chiedere chi ha progetti pronti e finanziare quei progetti, a prescindere da ogni altra considerazione – ha aggiunto Toti -. È inutile continuare a dare la fontana ai cavalli che non vogliono bere. Se poi non sono i progetti che avremmo esattamente voluto finanziare, pazienza: costruiamo, comunque, un Paese migliore. La programmazione del non fare non può battere quella, forse un poco arruffata, ma del fare”.