Danneggia auto in sosta, aggredisce un testimone e tenta la fuga: bloccato e arrestato dai carabinieri

Savona. La notte scorsa, la centrale operativa della compagnia carabinieri di Savona ha ricevuto diverse richieste di intervento, relative ad una persona che, in Corso Viglienzoni, stava danneggiando i veicoli in sosta e colpendo con violenza alcuni cassonetti.

Giunti sul posto, i militari hanno notato che un veicolo era stato danneggiato, alcuni “dehor” di locali pubblici erano stati messi a soqquadro e diversi cassonetti erano stati spostati. Presente sul posto anche un testimone, che ha assistito ai danneggiamenti commessi da un giovane uomo e ha ripreso l’accaduto con il proprio telefono cellulare.

Anche il testimone ha subito la violenza del soggetto che, accorgendosi di essere stato filmato, si è avvicinato in modo aggressivo alla vittima, l’ha spintonata e gli ha strappato di mano il telefono, dandosi immediatamente alla fuga.

I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto autore dei reati e, grazie alla descrizione fornita dal testimone, lo hanno rintracciato poco dopo. Il giovane, dopo aver capito di essere stato individuato, ha tentato di disfarsi del telefono appena rubato, ma il gesto non è sfuggito ai militari che lo hanno bloccato recuperando il cellulare (poi immediatamente restituito al legittimo proprietario).

Il cittadino straniero è stato quindi arrestato e ora dovrà rispondere dei reati di rapina e danneggiamento.

“Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria”, si legge in una nota.