Dall’Asia, Africa e nord Europa a Cairo: 7 le squadre straniere al Torneo Internazionale 958 Santero

Cairo Montenotte. Sono sette le squadre straniere che parteciperanno alla 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese. La competizione, dedicata alla categoria Giovanissmi leva 2009, quest’anno andrà in scena dal 22 al 25 aprile.

Tre i continenti che verranno rappresentati a Cairo Montenotte: oltre l’Europa, anche l’Africa e l’Asia. Per la prima volta, infatti, prenderanno parte all’evento sportivo l’accademia Senegal Sport Detection e la Dinamo Tbilisi, attuale detentore dell’Erovnuli Liga, campionato georgiano.

Tornando in Europa, dalla Bundesliga, il massimo campionato tedesco, arriveranno in Valbormida i ragazzi dell’F.C. Augsburg 1907. Sarà del torneo anche l’F.C. Nordsjaelland, club danese vincitore di un campionato e due coppe nazionali. Per la prima volta a Cairo, anche F.C. Honka, squadra che milita della Serie A finlandese (la Veikkausliiga), vincitrice di una coppa di Finlandia e di due coppe di lega.

Chiudono l’elenco delle squadre straniere di questa 26° edizione, due formazioni svizzere che negli ultimi anni sono state una presenza fissa del torneo, ovvero Team Locarnese e Team Mendrisiotto.