Dalla terra al piatto, lezioni e laboratori sull’Aglio di Vessalico al Giancardi Galilei Aicardi

Alassio/Albenga. Via alla collaborazione tra il Consorzio di Promozione, Valorizzazione e Tutela dell’Aglio di Vessalico e Val d’Arroscia e l’I.I.S. “Giancardi- Galilei-Aicardi” di Alassio.

Due le iniziative andate in scena gli scorsi giorni. La prima all’Istituto Agrario Aicardi di Albenga, dove, mercoledì 8 marzo, si è svolta la lezione teorica sulle caratteristiche della pianta. Il mercoledì successivo è stato poi messo a dimora, nelle fasce circostanti la scuola, il prezioso aglio, su una superficie di circa 50 mq.

Anche all’Istituto Alberghiero di Alassio, una giornata è stata dedicata al prodotto. Nel dettaglio, giovedì 9 marzo, si è svolta la lezione in laboratorio, con la classe 3^ cucina e pasticceria, sull’utilizzo dell’aglio nelle sue declinazioni, sulle trasformazioni e sulle ricette tradizionali. Compito per il 13 aprile: realizzare una ricetta salata e una dolce con l’Aglio di Vessalico

Tra gli scopi del Consorzio quello di far conoscere ai futuri tecnici agrari (Agrotecnici e Periti Agrari) una coltura di pregio, di far sperimentare ai futuri chef e pasticceri l’utilizzo del prodotto d’eccellenza, ma è anche quello di realizzare uno degli obiettivi previsti nel Disciplinare di Produzione, cioè “svolgere ricerche, promuovere le migliori pratiche per rispettare l’ambiente e il benessere animale”.

La coltivazione prevede il confronto tra parcelle sulle quali si attuerà una diversa gestione del suolo e una diversa difesa delle piantine: integrata e biologica. Anche l’Istituto Tecnico Galilei apporterà il suo contributo per ciò che concerne il rilievo dell’umidità del suolo e, di conseguenza, le modalità di irrigazione più adeguate, secondo i principi dell’agricoltura 4.0.

Durante la crescita gli studenti dovranno monitorare le piante, evidenziando le differenze nelle diverse situazioni, per giungere poi alla conclusione di quale metodo si sia dimostrato migliore.

Dopo la raccolta saranno sia gli studenti dell’Agrario che quelli dell’Alberghiero ad andare nel cuore della produzione di questa pregiata varietà, per mettere in pratica tecniche di trasformazione ed utilizzo dei trasformati nelle ricette tradizionali.

Così come evidenziato dall’Offerta Formativa dell’Istituto e fortemente incentivato dal Dirigente Scolastico, Dott. Massimo Salza, la collaborazione dell’I.I.S. “Giancardi Galilei Aicardi” con il contesto produttivo locale riveste almeno un duplice interesse: implementare l’attenzione degli studenti verso innovative modalità di coltivazione e preparazione gastronomica ma anche avvicinare il più possibile gli stessi al mondo del lavoro del territorio.