Dalla preparazione degli ingredienti al… test di assaggio: gli studenti dell’alberghiero Migliorini a lezione di gelato

Finale Ligure. “Ti piace il gelato?”. Gli occhi si illuminano e la bocca si spalanca in un sorriso: “Certo!”. Difficile trovare qualcuno a cui il gelato non susciti questa reazione, tra grandi o piccini il piacere è lo stesso.

È proprio così, infatti, che alcuni ragazzi dell’istituto alberghiero Migliorini di Finale Ligure coinvolti nell’uscita didattica organizzata per scoprire i segreti della produzione del gelato hanno accolto la notizia della visita alla gelateria “Sosta”, in via Anton Giulio Barrili, 19 a Finale Ligure.

Passione, entusiasmo e grande impegno sono stati i denominatori comuni di questa esperienza; grazie alla professionalità e alla disponibilità di Gilberto e della moglie Michela, gestori della gelateria, gli studenti hanno potuto apprezzare e prendere parte attiva alle fasi di produzione di un ottimo gelato, dalla spremitura degli agrumi per il profumato sorbetto al limone, alla frantumazione dei biscotti per il gustoso frollino al cacao, oltre alla preparazione dei gusti cioccolato e stracciatella.

La collaborazione, proposta dall’istituto alla gelateria e subito ben accolta, ha permesso che l’esperienza vissuta e condivisa dagli studenti donasse loro la vibrante soddisfazione che solo la possibilità di creare e godere dei risultati del frutto del proprio lavoro può restituire a chi si spende con dedizione in ciò che fa. E a cosa si può esser più dediti che al gelato?

Buona la prima, dunque. Fiduciosi che questa esperienza si possa tradurre in una collaborazione assidua tra la gelateria e gli studenti dell’alberghiero in un’ottica laboratoriale ed inclusiva per tutti.