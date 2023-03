Dal bosco alla tavola, gli studenti dell’Alberghiero di Finale a Pianmarino per raccogliere erbe officinali

Finale Ligure. La pratica di andare per campi e boschi per raccogliere erbe selvatiche è un’usanza antica, una sapienza popolare che oggi sta tornando sempre più in voga, riscoperta da giovani e addetti ai lavori. Recuperare conoscenze botaniche del passato, riscoprire piatti che oggi tornano nelle nostre tavole, richiamare alla mente ricette tramandate da chi andava per erbe spinto dalla necessità: è in quest’ottica che si colloca l’iniziativa di una classe dell’alberghiero “Migliorini”, promossa dal prof. Ernesto De Vita, docente di chimica dell’Istituto.

La 2^C si è infatti recata a Pianmarino, nell’entroterra finalese, per classificare numerose erbe officinali (da utilizzare nel liquore che parteciperà al concorso “Sei Spiritoso”), grazie anche all’utilizzo dell’applicazione PlantNet.

Nel percorso sono state campionate numerose erbe selvatiche apprezzate nella cucina tradizionale ligure come l’asparago, l’amarone, la malva, il porraccio, il tarassaco e la vetriola.