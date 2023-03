Da New York ad Albisola, l’artista Noah Barker porta un’opera luminosa nel nuovo spazio Aedicula

Milano/Albisola. Sarà ospitata ad Albisola, a pochi passi dal mare e fino al termine dell’estate, l’opera luminosa costruita in acciaio inox navale di Noah Barker, artista americano che vive e lavora a New York. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Fanta-MLN di Milano.

Inserendosi nella tradizione del genere medievale dello “Specchio per principi”, la nuova opera, che verrà inaugurata sabato 25 marzo, è concepita per essere consultata da parte di un potenziale sovrano in cerca di una guida. Sostituendo la riflessione con l’illuminazione, la luce risponde alle strutture politiche delle democrazie occidentali di oggi. Luci, schermi e interventi murali riflettenti sono frequenti nell’opera di Barker e sollevano questioni di attenzione e percezione nella costruzione di una sensibilità estetica.

Per Albisola, Barker ha realizzato un’opera che deve essere osservata da vicino, oltre che intravista dall’esterno. Vista dalla strada, la sua struttura e i suoi volumi illuminati sono sospesi tra il modello e l’esercizio formale. Nello spazio espositivo un libro sviluppato attraverso un’intelligenza artificiale, resa recentemente accessibile al pubblico, traccia una mappatura delle questioni compositive che affliggono i nostri parlamenti. Queste esperienze trasversali e tangenti dell’opera rendono la luce un apparato di proiezione e uno stimolo alla ragione.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Albisola Superiore. L’assessore alla cultura Simona Poggi esprime: “Il nuovo spazio Aedicula della gallerista Raffaella Cortese ospiterà una importante opera di Noah Barker. Sarà possibile ammirare l’installazione luminosa realizzata dall’artista americano passeggiando nel centro storico. Albisola si pone come punto di riferimento per l’arte contemporanea”.

Noah Barker (California, 1991) è un artista che vive e lavora a New York. Le mostre più recenti si sono svolte presso: Halle fur Kunst Steiermark, Graz (2023); Capitain Petzel, Berlino (2022); Fluentum, Berlino (2022); Progetto, Lecce (2021); MACRO Museo d’Arte Contemporanea, Roma (2021); Alienze, Vienna (2021); Löwengasse, Colonia (2021); Fanta-MLN, Milano, (2020 e 2019); Air de Paris, Parigi (2019); Lodos, Città del Messico (2019). La scrittura è un’attività parallela per l’artista, apparsa in cataloghi di mostre come Schreibtischuhr a cura di Liam Gillick e Autoreduction a cura di Dora Budor, nonché nelle pubblicazioni d’arte May Revue, Texte zur Kunst, Mousse e Cura.

L’esposizione sarà aperta su appuntamento.