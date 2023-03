Da Cosseria a Boston, Kevin Bardella vola negli Stati Uniti come Chef Pâtissier 

Cosseria. Ventiquattro anni appena compiuti ma al suo attivo un curriculum “stellato” di soddisfazioni. Kevin Bardella, giovane cosseriese, lunedì prossimo partirà per Chatham, città statunitense vicina a Boston, dove lavorerà come responsabile di pasticceria nel golf club a Eastward ho!

Dopo il diploma all’Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì, per lui è stata un’escalation di esperienze brillanti, a partire dalla prima stagione estiva a Bilbao per passare a Colorno al corso superiore di pasticceria alla scuola Alma di Gualtiero Marchesi, da cui è stato selezionato per la specializzazione nella fucina regale del maestro Iginio Massari, a Brescia.

Ora la grande occasione è arrivata: non solo quella di portare all’estero il talento e l’arte della pasticceria italiana, ma soprattutto l’opportunità di lavorare già in cattedra con una brigata come Chef pâtissier. A lui i migliori auguri per una carriera brillante.