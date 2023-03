Crollo ponte Morandi, in aula le relazioni ‘ammorbidite’ sulle ispezioni e il giallo di un nuovo documento degli anni Novanta

Liguria. Continua il processo per il crollo del ponte Morando, due gli elementi principali al centro dell’ennesima udienza fiume, durata circa 8 ore, di ieri.

In primis le relazioni relative alle ispezioni sugli stralli del ponte Morandi modificate e ammorbidite (come sostiene la procura) nella loro versione definitiva. Poi il giallo di un nuovo documento scovato dalla Procura, tra l’enorme mole che era stata sequestrata dalla guardia di finanza, documento che è stato depositato ieri e nel quale, al contrario della versione definitiva, si diceva in sostanza che sulla pila 10 non era necessario nessun intervento.

L’udienza è andata avanti per tutta la mattina di ieri con il controesame dell’ingegnere di Aspi Livia Pardi, la stessa che nella scorsa udienza era stata richiamata dal presidente Lepri in diverse occasioni all’obbligo di dire la verità dopo sfilze infinite di “non ricordo”.

Ieri la teste ha tentato, seppur con risultati spesso un po’ confusi, di precisare meglio alcuni aspetti del suo lavoro, in particolare le relazioni scritte negli anni novanta insieme a Michele Donferri, relative alle tre pile del ponte Morandi, relazioni commissionate dall’ingegnere Gabriele Camomilla e che confluirono anche in un lungo articolo per la rivista di Autostrade.

“Le avevo chiesto di studiare, ora cerchiamo di dire la verità” l’ha di nuovo ripresa il presidente Lepri. Lei ha cercato di chiarire che “eravamo ‘giovani’ professionisti” come per spiegare che per scrivere quella formula sul grado e sulla progressione della corrosione degli stralli che li portò a dire che la pila 10 sarebbe stata da rivedere solo nel 2030 e che la pila 9 non necessitava di interventi a medio termine (oggi ha spiegato che questo vorrebbe dire “circa dieci anni”) derivavano “probabilmente anche da consultazioni che avevamo con Camomilla e con il progettista Pisani, anche era soprattutto Donferri che parlava con loro” e che Camomilla aveva commissionato loro quel lavoro, che di fatto restò la base ’scientifica’ a giustificare il fatto che nessun intervento venne mai fatto sulla pila 9 fino al crollo del ponte, “da un lato per far sì che io e Donferri diventassimo un vero team di lavoro, dall’altro per vedere se dalle prove riflettometriche era possibile stimare tramite calcoli la sicurezza strutturale del ponte”.

Ancora tante incertezze e tanti “forse”, “immagino che”, “probabilmente” alle tante domande degli avvocati di parte civile in particolare quelle fatte da Raffaele Caruso e Luca Cesareo, ma a portare un vero proprio giallo in aula sono stati i pubblici ministeri Massimo Terrile e Marco Airoldi che hanno sottoposto alla teste un documento, sequestrato negli uffici di Aspi, che contiene una versione ben differente dei risultati sui calcoli effettuati sulla pila 10. Se, occorre precisarlo, nella versione ‘ufficiale’ viene detto che in una sezione della pila 10 lato monte (la sezione 34) esiste un problema di sicurezza con un coefficiente dello 0,76 (tanto che lì verrà poi messa una doppia placca di metallo di rinforzo ndr), nella versione sequestrata negli uffici di Aspi (una versione firmata solo a computer) si diceva in sostanza che per i due stralli della pila 10 (lato monte e lato mare) “il coefficiente è di 1,3 e quindi siamo in regime di sicurezza” senza alcun accenno alla sezione 34, che nella versione definitiva è invece a rischio.

Che cos’è questo documento? Una bozza fatta con un calcolo diverso? Una versione che qualcuno ha redatto e poi ha deciso di non utilizzare usando invece quella che suggeriva di intervenire sulla pila 10? Il problema è che la teste non ha saputo dire assolutamente nulla su quella bozza: ha provato ad accennare risposte poco convincenti venendo di nuovo ripresa dal presidente Lepri e dal pm Terrile: “Da un lato dite che c’è una parte dello strallo che è insicuro dall’altro che è nei limiti di sicurezza. Capisce, non stiamo parlando di pizza e fichi” ha ripetuto il pm e la teste, con voce tremante ha ripetuto che “di quella bozza non sapeva nulla”. L’esame è stato chiuso con evidente irritazione del collegio che l’ha liquidata senza un ringraziamento né un saluto.

Poi è stata la volta del geometra di Spea Leonardo Veronesi, che si occupava ‘fisicamente’ delle ispezioni approfondite sugli stralli, in particolare quelle fatte negli anni Novanta, poi nel 2009 e poi nel 2015. “Non ricordo in che condizioni fossero i cavi dei tiranti” ha detto Veronesi rispetto alle ispezioni degli anni Novanta. “Venivano fatti dei carotaggi – ha aggiunto – li facevo io, per vedere in che condizioni fossero i cavi ‘dentro’ il rivestimento in calcestruzzo. Ma non ricordo quale fosse lo stato dei medesimi cavi”. Quando però ha dovuto descrivere le condizioni della pila 9 nel 2009, le ha descritte “peggiori” rispetto a quelle degli altri due principali. Proprio per questo erano state raccomandate ispezioni strutturali e invasive ogni anno, ma ciò non avvenne. Ancora a Veronesi è stato chiesto conto d’un controllo, sempre sul pilone 9, svolto nel 2015. Veronesi in quel caso in quanto ‘tecnico sul campo’ aveva anche il compito di preparare la bozza della relazione che poi veniva inviata per stilare la versione definitiva al suo superiore di allora, l’ingegner Maurizio Ceneri (imputato del processo).

Al teste sono state mostrate le due versioni delle relazioni delle ispezioni sui stralli della pila 10 e soprattutto della pila 9 (fra l’altro ispezioni non sulle antenne ma solo a una decina di metri di altezza e con scassi che arrivavano solo ai cavi secondari) e la situazione appare praticamente identica. “L’iniezione totalmente assente” diventa nella versione definitiva redatta da Ceneri “Iniezione assente” e i “ 3 dei 4 trefoli che sono apparsi scarsamente tesati“ della pila 9 lato mare lato Savona diventano “3 dei 4 trefoli che si muovono con facilità facendo leva con uno scalpello”.

Anche in questo caso il teste è apparso in aula molto più ‘accondiscendente’ rispetto alle decisioni del suo capo di ammorbidire le relazioni spiegando da un lato che “Ceneri correggeva l’italiano un po’ maccheronico”, dall’altro che “completamente assente voleva dire che proprio non c’era, ma magari poteva essere che ci fosse e non l’avevamo vista”. Da qui alcune contestazioni da parte del pm Terrile: “Quando fu interrogato dalla guardia di finanza disse che un cavo non iniettato è un campanello d’allarme” gli ha ricordato il pm che solo dopo qualche insistenza è riuscito a farsi confermare quella dichiarazione dal teste.

Oggi nuova udienza fiume con cinque testimoni, poi il processo a causa dello sciopero generale indetto per l’8 marzo sarà aggiornato a lunedì 13 marzo.