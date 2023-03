Costa Edutainment e Istituto Zooprofilattico uniti per salvaguardare testuggini Emys, tartarughe Caretta Caretta e Santuario Pelagos

Liguria. Costa Edutainment e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta hanno firmato una convenzione quadro con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti di ricerca scientifica, conservazione e formazione. L’accordo è stato firmato presso l’Acquario di Genova dal Direttore Generale dell’IZSPLV, Angelo Ferrari, e dal presidente di Costa Edutainment, Giuseppe Costa.

La convenzione sancisce un rapporto che vede le due realtà collaborare già da anni su progetti di salvaguardia della biodiversità e divulgazione. In questi ambiti rientra sia l’attività costante di controllo da parte dell’Istituto della qualità del cibo somministrato agli animali ospiti dell’Acquario di Genova, che costituisce un tassello fondamentale per il loro benessere, sia la collaborazione su progetti di conservazione di testuggini palustri e tartarughe marine, nella ricerca e nel monitoraggio dei Cetacei che l’IZSPLV, l’Acquario di Genova e la Fondazione Acquario di Genova portano avanti da sempre in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio.

L’IZSPLV è un Ente Sanitario di Diritto Pubblico che opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in materia di Igiene e sanità Pubblica Veterinaria, quale strumento tecnico-scientifico dello Stato (Ministero della Salute) e delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Attraverso le proprie attività l’Istituto apporta anche un contributo allo studio degli ecosistemi marini allo scopo di orientare le relative strategie di governo e di sviluppo del territorio da parte degli enti territoriali preposti, e di tutelare la salute pubblica.

Grazie alla rete di laboratori (tre di riferimento internazionale e sei nazionale) e di centri di referenza (sette nazionali e cinque regionali) dotati delle tecnologie più avanzate nel settore e di risorse strumentali e personale qualificato, funzionali alle attività di ricerca scientifica, anche in ambito marino, e utilizzate nello svolgimento delle attività istituzionali, l’IZSPLV è in grado di fornire servizi e conoscenze specialistiche che vanno dalla diagnostica di laboratorio, all’analisi microbiologica degli alimenti, e alla sorveglianza epidemiologica.

Queste competenze troveranno da subito applicazione nel supporto alle azioni di ripopolamento in natura della testuggine palustre Emys orbicularis, specie endemica europea a fortissimo rischio di estinzione, e protagonista oggi di Life UrCA PROEMYS, un progetto di conservazione internazionale co-finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Life.

La convenzione formalizza anche la collaborazione già intrapresa nei progetti di salvaguardia delle tartarughe marine della specie Caretta caretta che hanno coinvolto l’Acquario di Genova e l’IZSPLV, insieme ad altri enti e istituzioni regionali, nei primi due eventi di nidificazione registrati in Liguria, nel 2021 a Finale Ligure e nel 2022 a Levanto.

Una parte dell’accordo riguarda inoltre i dati scientifici sulla presenza dei Cetacei all’interno del Santuario Pelagos resi disponibili dall’Istituto quale Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma.), da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova, quali gestori della piattaforma regionale Intercet (www.intercet.it), che raccoglie i dati di circa 50 istituti di ricerca sulla presenza dei Cetacei e delle tartarughe marine nel Mar Mediterraneo per valutare lo stato di conservazione delle diverse specie.