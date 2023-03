Calcio, continua l’esperienza alla Milan Academy per il mister valbormidese Maurizio Vacca

Cairo Montenotte. Step di aggiornamento a Milano presso la Milan Academy di Trezzano Sul Naviglio per mister Maurizio Vacca, istruttore valbormidese nelle scuole calcio. Giovedì 16 marzo sarà presente al corso di aggiornamento formativo di secondo livello che avrà come titolo “Efficacia e Funzionalità nel gioco”.

Obiettivo dell’approfondimento rossonero è allenare la complessità e la comprensione del gioco attraverso l’efficacia e la funzionalità della scelta individuale, con la scoperta del gioco di reparto e di squadra.

I relatori saranno i mister Antonio Corbellini (responsabile Milan Academy & Area ricerca e Sviluppo) e Francesco Santoro (preparatore atletico Milan Academy e settore giovanile femminile). Al corso si accede solo dopo aver superato lo step di primo livello che è stato superato da mister Maurizio Vacca nell’aprile del 2022 a Cologno Monzese.

Si completa così, anche per quest’anno, il percorso formativo rossonero dell’istruttore cairese che vanta, oltre alla completa partecipazione a tutti i corsi organizzati dal sodalizio rossonero dal 2017 ad oggi, anche numerose esperienze come istruttore all’interno dei Milan Camp estivi organizzati nel territorio nazionale, ultimo quello dello scorso giugno a Casalnoceto che ha registrato la presenza di oltre cento ragazzi.

Prossimi due obiettivi, già in agenda, saranno i camp estivi fissati per giugno e agosto in Lombardia e in Valle D’Aosta, e il portare a termine l’ultimo anno di studi relativi alla facoltà di Scienze Motorie entro l’inverno prossimo.