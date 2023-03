Confrontarsi, costruire legami e fare esperienze positive: Yepp Loano lancia la “Call for ideas”

Loano. Nel corso del 2023 le attività di YEPP Loano saranno improntate a consolidare e ampliare il gruppo di giovani che vogliono impegnarsi su temi di loro interesse e ad intercettare nuove tematiche su cui progettare attività. L’idea di fondo è quella di creare uno spazio di socialità che consenta ai giovani di stare insieme per confrontarsi, costruire nuovi legami, acquisire competenze e fare esperienze positive.

In questo ambito si inserisce il bando “Call for ideas”, che chiede ai giovani del territorio di proporre idee che potranno essere da loro realizzate attraverso un percorso di co-progettazione e di accompagnamento. “Smetti di lamentarti e proponi la tua idea! Ora possiamo cambiare le cose!” è lo slogan del bando.

I ragazzi sono invitati a partecipare con un’idea rivolta ai giovani del territorio e che rientri in queste aree tematiche: area culturale: idee per ampliare le esperienze in ambito artistico, che fanno emergere passioni e talenti, che consentono di sviluppare competenze e conoscenze e che più in generale promuovono la produzione e la fruizione culturale e artistica; area sociale: idee per creare occasioni di socializzazione e svago per i giovani e che promuovono il loro benessere; area ambientale: idee per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali e per la valorizzazione delle risorse del territorio.

Le proposte dovranno essere presentate da gruppi di almeno tre ragazzi dai 14 ai 25 anni disposti a partecipare alla co-progettazione, alla realizzazione delle attività, al monitoraggio, alla valutazione finale. Le proposte devono prevedere azioni rivolte ad altri giovani e attività accessibili a tutti indipendentemente dal genere, dalle origini, dalle culture e dalle abilità, dalla situazione economica.

Le idee devono prevedere un costo che va da un minimo di 500 ad un massimo di 1000 euro e devono prevedere attività che si possano svolgere nei seguenti luoghi di Loano: biblioteca civica “Antonio Arecco” e saletta YEPP (entrambe a Palazzo Kursaal), la Pagoda di via Gozzano, il Parco Don Leone Grossi, il parco nei pressi del Bingo, il ridotto del Giardino del Principe.

La scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, va inviata tramite email a segreteria@yepp.it entro il 30 marzo 2023. Il documento è disponibile a questo indirizzo: https://yepp.it/articles/view/call-for-ideas. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@yepp.it o mandare un messaggio WhatsApp al numero 3478334469.

“Dopo un periodo complesso per i giovani, l’idea del bando è quella di stimolarli e consentirgli di mettersi in gioco attivandosi con esperienze che partono dalle loro passioni e che possono far emergere i nuovi interessi dei giovani”, spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore alle politiche giovanili Manuela Zunino.

YEPP è un percorso sostenuto dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Loano. Ha l’obiettivo di attivare i giovani e di coinvolgerli nella progettazione di attività rivolte ad altri giovani.