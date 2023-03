Conclusi i lavori di riposizionamento, l’11 marzo riapre l’ufficio postale di Giusvalla

Giusvalla. Riaprirà domani, 11 marzo, nel nuovo indirizzo di corso Bovio 8, l’ufficio postale di Giusvalla, una sede di ultima generazione che offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione con maggior confort e sicurezza e dotato di uno sportello polifunzionale, dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali.

È inoltre presente e accessibile sette giorni su sette e 24 ore su 24 un ATM Postamat, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Inoltre, il nuovo Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

“L’ufficio postale di Giusvalla – ha commentato il sindaco Marco Perrone – ha una nuova sede, situata in Corso Bovio 8, al piano terra del palazzo Comunale. La struttura, tanto attesa dalla cittadinanza, si presenta accogliente, funzionale e moderna per i clienti. Per questo motivo – ha aggiunto il primo cittadino – ringraziamo Poste Italiane per l’attenzione prestata ai piccoli comuni montani come il nostro, segno di grande sensibilità verso le esigenze della popolazione, soprattutto anziana che ha difficoltà a muoversi. Per il nostro piccolo comune è un ulteriore servizio che potrà contribuire allo sviluppo economico e sociale, che si va ad aggiungere allo sportello Atm installato due anni fa, sempre da Poste Italiane, nella piazza adiacente al nuovo ufficio postale”.

Il nuovo ufficio postale di Giusvalla sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.