Comunali 2023, in campo il candidato sindaco Marco Dabove con ‘SiAmo Sassello!’: “Al centro strade, sanità, scuole e peste suina”

Sassello. “SiAmo Sassello!“. E’ questo il nome ufficiale della lista del candidato sindaco Marco Dabove che scenderà in campo alle prossime elezioni comunali. “Dopo 5 anni in consiglio comunale come rappresentante di maggioranza nell’amministrazione Buschiazzo voglio dedicarmi al mio paese con un impegno maggiore sia per il presente che per il futuro” afferma Dabove.

“Abbiamo creato un gruppo che comprende alcune persone che erano nel consiglio comunale precedente (la vecchia giunta si ricandida al completo), ma anche ragazzi e ragazze sassellesi, che stanno già dando un contributo importante al paese, con le loro attività di volontariato” anticipa il candidato sindaco. Tutti i nomi della lista verranno svelati nei prossimi giorni, intanto sicuri sono Daniele Buschiazzo (attuale sindaco), Lia Zunino e Roberto Laiolo.

“Abbiamo condiviso tutti assieme un programma pieno di iniziative che riteniamo fondamentali per il nostro territorio – prosegue Dabove -. Siamo partiti dalle necessità delle persone che vivono a Sassello tutto l’anno, anche perché laddove vivono bene i residenti, vivono bene anche i turisti”.

IL PROGRAMMA

Su cosa verterà il programma della lista ‘SiAmo Sassello’? “Dopo il Covid e due alluvioni, le priorità sono sicuramente le strade comunali, partendo dalle situazioni più difficili – risponde il candidato sindaco -. Abbiamo in programma di creare dei nuovi parcheggi intorno al centro storico per renderlo più accessibile e di migliorarne il decoro con nuovi elementi di arredo. Attiveremo la videosorveglianza, per la quale c’è già un progetto di 58 mila euro presentato su un bando del Ministero degli Interni e cofinanziato con 21 mila euro dal Comune, su tutto il territorio comunale. Visti i continui aumenti dei costi sull’energia, a causa della guerra in Ucraina, punteremo a creare una comunità energetica per diminuire le spese delle popolazioni”.

Ma ancora: “Nel programma un ruolo di primo piano lo avranno sicuramente gli interventi per far fronte alla siccità – spiega Marco Dabove -. Negli ultimi due anni con un’attenta gestione siamo riusciti a non creare mai disagi permanenti (in altre zone invece vedevamo viaggiare le autobotti). Con il rifacimento della strada del Sasselletto è già prevista la sostituzione del tubo dalle sorgenti dello Scaglio alla Vasca della Bronda. Inoltre, siamo in attesa degli esiti di una domanda del Piano di Sviluppo Rurale per la sostituzione delle tubazioni del Bisciaio (i due interventi, se realizzati, sono circa undici chilometri di rete primaria)”.

Attenzione anche alla sanità, alla peste suina, alla cultura e ai bambini: “Con un progetto finanziato dal Pnrr verrà ampliata la scuola per dare un servizio di qualità alle famiglie dai 0 ai 14 anni. Daremo supporto concretamente al Sant’Antonio, lavorando assieme all’Asl2 per aumentare i servizi al suo interno. Inoltre, lavoreremo per acquistare il Museo Perrando. Proseguiremo l’azione contro la miniera sul Tariné e per non tornare ai divieti sulla Peste Suina Africana“.

“Nel programma c’è il miglioramento dei parchi giochi sul territorio per i nostri ragazzi e per le famiglie che scelgono il nostro paese per un soggiorno o una visita. Inoltre, ci impegneremo per la zona del campo da calcio al fine di realizzare un campo da calcio a 7, il rifacimento fondo campo da tennis e un’area camper. Le idee sono ancora tante, la buona volontà e l’entusiasmo ancor di più. Tutto ciò si fonda su un unico elemento accomunante: l’amore per il nostro paese, Sassello. Infatti il nome della lista sarà: SiAmo Sassello!” conclude Marco Dabove.