Commissione per l’ospedale di Albenga, ci sarà anche Vaccarezza: “Finalmente l’occasione per chiarirci”

Albenga. Lunedì 6 marzo, alle 19, si riunirà la commissione consiliare temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga, convocata dal presidente Diego Distilo, con invito esteso ai primi cittadini dei comuni limitrofi ed ai consiglieri regionali.

E qui emerge una notizia nella notizia, non certo irrilevante. Alla Commissione, infatti, in attesa della risposta di Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello, hanno già garantito la partecipazione Brunello Brunetto e Stefano Mai (non è la prima). Ma, soprattutto, ci sarà Angelo Vaccarezza.

Tra il caprogruppo di Cambiamo in consiglio regionale, da sempre fedelissimo del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, e il comitato “Senza pronto soccorso si muore” è nata, volenti o nolenti, una sorta di guerra fredda a distanza, con richieste disattese e frecciate più o meno velate.

Rapporti tesi, con Vaccarezza che è stato lontano a lungo dalla terra ingauna (a suo dire, lo specifichiamo, per “mancati inviti”) e che è tornato ad Albenga in occasione dell’ottantesimo anniversario della Battaglia di Nikolayewka. Quella mattina i Fieui di Caruggi, tra i promotori principali del comitato, si girarono di spalle in segno di protesta proprio durante l’intervento del consigliere regionale.

Un gesto contro la Regione Liguria, “colpevole di aver tradito l’impegno di difendere il territorio”. È ovvio, dunque, che le premesse per l’incontro di lunedì potrebbero essere non delle migliori.

Un incontro che, lo precisiamo a scanso di equivoci, si svolgerà a porte chiuse e solo su invito, come da prassi (sarà trasmesso integralmente, in streaming, sulla pagina istituzionale del Comune), ma viene facile pensare che non mancherà una nutrita presenza all’esterno del municipio e, forse, qualche contestazione.

“Per ora, da Albenga ho preso solo insulti di ogni genere da persone che evidentemente non vogliono dialogare, – ha dichiarato Vaccarezza ai microfoni di IVG.it, ribadendo che ci sarà. – Ma il confronto civile è fondamentale e dico apertamente di essere felicissimo di venire ad Albenga”.

“Io vado ovunque ogni volta che mi invitano personalmente e Albenga non è diversa dalle altre, anzi. È ovvio, però, che se un invito viene rivolto non a me ma a Regione Liguria poi è l’ente stesso a decidere chi delegare e questa cosa è stata strumentalizzata. Durante la commissione a cui ha preso parte il presidente Toti in videoconferenza c’ero anche io, ero al suo fianco, a Genova. Era periodo Covid e dubitavo si potesse venire in presenza, ora che i tempi sono cambiati, lunedì sarò in Comune”, ha proseguito.

E sul tema dell’incontro, la serata si annuncia già scoppiettante: “Non voglio entrare nello specifico del tema che snoccioleremo, con dovizia di particolari, nella sede opportuna, ma agli albenganesi garantisco che la serata sarà illuminante, se non di più. Sarà finalmente l’occasione di chiarirci una volta per tutte e di lasciarci alla spalle questa lunga scia di fraintendimenti”, ha concluso Vaccarezza.