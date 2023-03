Comitato Amici del San Paolo: “In 7 anni in Asl2 cambiati 5 direttori generali, serve continuità”

Savona. “Nei 7 anni di vita del Comitato Amici del San Paolo, l’Asl2 ha cambiato il Direttore generale o Commissario almeno 5 volte. Dal 2016 ad oggi si sono susseguiti Neirotti, Porfido, Cavagnaro, Damonte Prioli e adesso Orlando. Rimaniamo perplessi nell’osservare che la seconda azienda sanitaria della regione che eroga servizi a oltre 270.000 residenti con un bilancio di ben oltre 600 milioni di euro ed un personale fra dipendenti e convenzionati di quasi 5000 persone non abbia continuità nella dirigenza“. Lo sottolinea Giampiero Storti, presidente del Comitato Amici del San Paolo.

“Come verrà trattato l’ospedale – prosegue Storti – e la sua popolazione incidente nel nuovo piano sanitario regionale rimane ad oggi cosa oscura mentre di altri nosocomi si dibatte o si programma. Ma in questa comunicazione mi permetto di trasmettere una riflessione con titolo ‘cosa è successo’ che ho avuto modo di presentare in occasione del gentile invito a Varazze da parte del Lions club Varazze- Celle Ligure e il Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore Alba Docilia per tracciare un quadro sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo”.

Il presidente di Amici del San Paolo ha scritto a nome dell’associazione al commissario straordinario di Asl2 Michele Orlando.

Gentilissimo dottore,

gradisca le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del direttivo che ho l’onore di presiedere.

Notizie sull’attività della nostra organizzazione li potrà trovare sul nostro sito e dai suoi collaboratori.

La nostra collaborazione con i precedenti direttori e commissari è sempre stata positiva e fruttuosa.

Nell’interesse precipuo dei cittadini speriamo che la nostra collaborazione produca gli stessi effetti.

Senza volerla disturbare in questa fase di assestamento, gradiremmo un incontro per fare conoscenza e presentare le nostre istanze per il miglioramento del San Paolo.

Nel mentre rinnoviamo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro

Cosa è successo. E’ nell’esperienza giornaliera di ognuno di noi trovare grandi difficoltà ad avere risposte rapide alle nostre richieste di esami diagnostici o di interventi chirurgici. La realtà locale non è diversa da quella nazionale che a macchia di leopardo alterna situazioni ancora favorevoli con enormi difficoltà nel tenere aperti ospedali, pronti soccorso, servizi e ambulatori territoriali, e nell’avere presenza di medici di famiglia in zone disagiate. Le difficoltà a giungere alla diagnosi e quindi alle terapie mirate portano la popolazione (prevalentemente anziana e sola) ad arrangiarsi come può anche in funzione del proprio portafogli e più volte a non curarsi.

Un buon ospedale. Peraltro diversi settori dell’Ospedale San Paolo continuano ad erogare servizi di alta qualità nonostante le enormi difficoltà create dalla mancanza di medici specialisti, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia ecc.

La rete pronto soccorso, OBI (osservazione breve intensiva), medicine, chirurgie e servizi rispondono all’emergenza/urgenza con abnegazione nei limiti delle risorse messe a loro disposizione.

Il cittadino esasperato prende di mira chi lavora, talora anche con atti di violenza, identificando come “il colpevole” di un supposto disservizio il professionista stesso che ne è giornalmente vittima!

La rete delle terapie oncologiche continua a curare i suoi pazienti con perizia e discrezione: la breast unit (centro senologico provinciale secondo in attività in regione) è un esempio di efficace risposta multidisciplinare al tumore al seno: oncologia medica, radioterapia, radiologia, laboratorio analisi, anatomia-patologica, chirurgia senologica ed e plastica, fisiatria, psicologia e gli altri servizi concorrono con i loro specialisti coordinati dal direttore dott. Marco Benasso alla diagnosi e alla miglior cura per ogni singola paziente con riunioni sistematiche dove ogni caso viene discusso e approfondito. Anche l’accoglienza e la presa in carico è particolarmente curata da un personale infermieristico formato e dedicato.

La radioterapia medica diretta dalla dott.ssa Caterina Siccardi, che recentemente si è fatta carico dei pazienti genovesi del San Martino in un momento di grande défaillance, è un servizio sicuro ed eccellente per i pazienti che necessitano di questa terapia.

Anche i tumori ematologici vengono curati con umanità e perizia dalla nostra ematologia, che fa capo alla medicina 1 diretta dal dott. Rodolfo Tassara, con il sorriso e la competenza della dott.ssa Marina Cavaliere coordinatrice del settore e dai suoi colleghi. Ciò evita ai pazienti i viaggi della speranza defatiganti in altri centri dove vengono effettuate le stesse cure in un mondo sanitario interconnesso: ciò che conta infatti è la diagnosi anatomo-patologica che fa capo per tutti i tumori all’eccellente servizio di Anatomia Patologica diretto dal dott. Ezio Venturino da cui discenderà la scelta della terapia più consona ed è anche centro regionale di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero centro di biologia molecolare oncologica.

Nonostante la grave carenza di disponibilità di sale operatorie dovuta alla mancanza di anestesisti, le chirurgie dirette dal dott. Raffaele Galleano operano prioritariamente le emergenze e i malati oncologici sempre in rete con le specialità coinvolte nella diagnosi.

Anche la traumatologia diretta dal dott. Danilo Chiapale nonostante tutte le carenze sopra descritte si prodiga a “rimettere assieme i pezzi” con la nota perizia.

La Diagnostica per immagini (Radiologia) è un contenitore scientifico culturale di altissima rilevanza con specialisti di grandi capacità diagnostiche nei diversi settori: radiologia tradizionale, TAC e Risonanze Magnetiche, ecografie anche interventistiche, radiologia interventistica. Una tradizione da oltre mezzo secolo.

Fra le strutture che forniscono eccellenti prestazioni ci piace ricordare la nefrologia e dialisi diretta dalla dott.ssa Monica Repetto sempre presente sul fronte salvavita delle gravi cronicità. Il centro trasfusionale diretto dal dott. Massimiliano Bruno Franco che nel periodo covid ha prodotto e donato il plasma iperimmune dimostrando di possedere un bagaglio culturale scientifico all’avanguardia.

La neurologia con il centro ictus diretta dalla dott.sa Cinzia Finocchi è fresca di un riconoscimento internazionale.

Per non parlare del reparto delle malattie infettive, oggi diretto dalla dott.ssa Pasqualina Di Leo, che ha salvato nel recente dramma pandemico molte vite sotto la precedente direzione del dott. Marco Anselmo a cui i savonesi devono riconoscenza.

Un discorso a parte merita la cardiologia diretta dal dott. Pietro Bellone con la sua articolazione in terapia intensiva cardiologica, terapia semintensiva, day hospital, day surgery, emodinamica interventistica, palestra di riabilitazione, sala elettrofisiologica cardiologica. Eccellenza italiana di interventi in ipnosi. Una struttura fra le migliori della regione.

La nostra ostetricia-ginecologia diretta dal dott. Eugenio Oreste Volpi è un punto di riferimento per la provincia e non solo come punto nascite e per la cura dei tumori dell’apparato femminile.

Come già detto le chirurgie (urologia, otorino, chirurgia della mano e in parte oculistica) con grandi tradizioni sono impedite nella loro attività dai lacciuoli della mancanza di personale anestesista.

Anche la fisiatria si dedica al recupero funzionale sotto la direzione della dott.ssa Francesca Zucchi fra le difficoltà della carenza di personale.

La struttura complessa anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta dal dott. Paolo Marin in carenza di personale specialistico introvabile fa il possibile per rendere agibili le sale operatorie.

Come è noto la Pediatria e Neonatologia lo scorso anno, per volere della Regione Liguria, è stata scorporata dall’Asl, sia come locali che come personale, e aggregata all’Irccs Gaslini, da cui dipende direttamente entrando nel progetto GASLINI DIFFUSO. Rimangono molte perplessità su questa riforma

In questa descrizione ho corso certamente il rischio di dimenticare qualcuno (Medicina2, Laboratorio Analisi, Dermatologia, Farmacia ospedaliera, Gastroenterologia, Fisica sanitaria etc.) ma mi è parso opportuno, fra tante difficoltà e carenze che in questa sede non enumeriamo, ricordare che il san Paolo è un buon ospedale che basterebbe poco per migliorare. Certamente fra gli ospedali liguri si colloca fra i migliori: basti osservare che il pronto soccorso è secondo solo al DEA2 San Martino in accessi e primo nei tempi di risposta fra tutti i dipartimenti di emergenza.

Purtroppo noi cittadini sovente facciamo d’ogni erba un fascio nel denigrare il buono che abbiamo e non siamo portati a stimare ed amare ciò che abbiamo sotto casa. Né ci battiamo per migliorare come succede in altri ambiti territoriali.

