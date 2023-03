Città di Savona, De Marchi a margine dell’assemblea di presentazione: “Riuniti per una cosa seria, mi auguro di vedere grande partecipazione sugli spalti”

Savona. Ieri pomeriggio, presso la “Sala Chiamata” della compagnia Pippo Rebagliati, si è svolto il primo summit tra i soci fondatori del Città di Savona e gli interessati ad ascoltare i progetti del neonato sodalizio biancoblù.

Ad interagire con i presenti sono stati la vicepresidente Nadia De Marchi, il segretario e tesoriere Claudio Aonzo, il consigliere e socio fondatore Adamo Agostino e l’avvocato Simone Mariani (il quale ha aiutato i soci fondatori con le pratiche legali per fondare la società). Assente per motivi personali invece il presidente Angelo Benucci.

Al termine dell’assemblea a riassumere quanto detto e quindi gli obiettivi della nuova società è stata Nadia De Marchi, vicepresidente la quale ha esordito dichiarando: “Sono una tifosa ormai dall’84, conosco bene la storia del club e quanto accaduto al Savona. Ci siamo riuniti per fare una cosa seria, speriamo di poter dare un po’ di lustro alla città. Ci abbiamo messo la faccia iniziando con poche persone, ma presto il numero verrà incrementato con altri interessanti, persone vicine al Savona e che vogliono il bene della società. Noi siamo qua per questo, io in primis come tifosa innanzitutto. Il mio ruolo sarà interessante, ma marginale; sarò sempre accanto ai tifosi, la mia presenza con loro sarà costante ogni domenica. Vedremo cosa riusciremo a fare d’ora in avanti, l’impegno sarà massimo”.

In seguito l’intervista ha proseguito focalizzandosi sul settore giovanile che il club punta a strutturare: “Credo che sia la base per poter costruire nuovi giocatori. Il settore giovanile sarà importante, investiremo sui ragazzi dandogli la possibilità di arrivare in prima squadra. Ci saranno delle persone specializzate a tal proposito, le fondamenta della società poggeranno sulla formazione di giovani calciatori”.

Infine non sarebbe potuto mancare un appello rivolto alla cittadinanza da parte della vicepresidente del nuovo club: “Mi auguro di vedere grande partecipazione sugli spalti, chi gioca ha bisogno di sostegno. Vorremmo essere considerati una pietra miliare che partendo dal basso costruisce non solo per i tifosi, ma per l’intera città. Speriamo che il momento sia propizio con le persone adatte a fare ciò.”