Città di Cogoleto, Iozzi suona la carica in vista del Quiliano&Valleggia: “Finchè la Priamar non ci dà cinque punti ci crediamo”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Savona e Città di Cogoleto si sono affrontate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Al termine di un match povero di occasioni a spuntarla sono stati i padroni di casa grazie ad una rete siglata da Rapetti, attaccante abile nel liberarsi spalle alla porta depositando poi il pallone in rete.

Il risultato (1-0 in favore dei biancoblù) ovviamente non ha soddisfatto mister Umberto Iozzi, allenatore il quale nel post gara ha dichiarato: “Alleno un gruppo formato principalmente da ragazzi, penso sia mancata un po’ di cattiveria agonistica. Sicuramente una squadra che ha come obiettivo quello di salvarsi oggi (sabato scorso per chi legge, ndr) avrebbe dovuto correre di più. Ritengo inoltre che, qualche scelta arbitrale, ci abbia penalizzato.”

”Fare punti sarebbe stato fondamentale in ottica salvezza – ha proseguito l’intervistato -. Nonostante ciò ci credo fino all’ultima giornata, finchè la Priamar non ci dà 5 punti ogni domenica daremo il massimo.”

In seguito Iozzi ha nuovamente sottolineato la bassa età media della rosa a sua disposizione, questo concentrandosi sugli aspetti da migliorare: “Sto lavorando soprattutto sull’aspetto tattico. Mi dispiace dirlo per il mio predecessore, ma ho trovato una squadra che giocava senza metodo. Oggi invece la squadra è scesa in campo ordinata e precisa. Abbiamo grosse lacune davanti e in difesa. Il risultato sicuramente ci penalizza, tuttavia i ragazzi ritengo ottima la prestazione dei ragazzi.”

Infine l’allenatore del Città di Cogoleto ha terminato il proprio intervento levandosi qualche sassolino dalle scarpe: “Ringrazio l’allenatore della Vadese che settimana scorsa ha dichiarato che probabilmente ero su un altro campo. Io sono abituato a parlare delle mie squadre e dei miei giocatori. Se lui valuta che ho detto delle stupidaggini può tenersi ciò che pensa, io non do mai giudizi sulla prestazione delle avversarie.”