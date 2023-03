Cisano, in corso il brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto in frazione Martinetto

Cisano sul Neva. In corso, in queste ore, il brillamento dell’ordigno bellico trovato lo scorso 24 febbraio nel fiume, da alcuni operai impegnati in un cantiere nei pressi del ponte di Martinetto.

“Una volta accertate la tipologia e lo stato dell’ordigno, gli artificieri hanno decisione di farlo brillare nella cava della frazione”, spiega il sindaco Massimo Niero, sul posto insieme ai carabinieri, carabinieri forestali, polizia locale, croce rossa, infermieri ed un medico.

Le operazioni non prevedono l’interruzione della viabilità sul ponte.