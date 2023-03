Cinghiali in pineta a Celle, l’Osservatorio Savonese: “Timore di attacchi è fuori luogo”

Celle Ligure. “Sembra eccessivo l’allarme lanciato dal Comune di Celle Ligure, che ha chiuso al pubblico il parco dei Bottini perché frequentato dai cinghiali in cerca di cibo. Normalmente un animali selvatico, dal cinghiale alla volpe, dal lupo al capriolo, quando scorge la presenza di persone, si allontana o, se è affamato ed alle prese con del cibo, mangia senza ‘distrarsi’ e fugge subito dopo. Il timore di essere attaccati è quindi fuori luogo ed alimentato solo da leggende, pregiudizi e fake-news, come quella dei lupi che mangiano i bambini (ma solo nelle fiabe)”. Ne è convinto l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

Secondo l’Osa “il Comune farebbe quindi bene a riaprire il parco al pubblico ed assumere due importanti iniziative. La prima è tenerlo pulito, evitando la permanenza di rifiuti che possano contenere sostanze alimentari di cui gli animali selvatici vanno ghiotti; la seconda educare le persone a gestire gli incontri con gli animali selvatici con comportamenti corretti; nel caso di cinghiali basterà affiggere in zone visibili un paio di cartelli con le relative indicazioni”.

Che sono le seguenti: “Se incontrate uno o più cinghiali non perdete la calma: fermatevi, non correte via, osservate le sue mosse, quasi sempre si allontanerà; controllate se è adulto o giovane (ha le strisce), se è solo e se invece vi sono altri adulti e piccoli; accertatevi di non rimanere mai tra uno o più adulti ed uno o più piccoli, nel qual caso indietreggiate subito allontanandovi da ambedue senza fare movimenti bruschi. Se sta/nno mangiando fermatevi ed allontanatevi dal cibo, sempre lentamente ma decisamente; se avete del cibo non fatelo vedere né offriteglielo, al massimo gettatelo a terra ed arretrate lentamente. Continuate ad osservare da distante ed assaporate l’incontro con questo animale selvatico affascinante ed intelligente che, se non messo in difficoltà, vi ignorerà e continuerà per la sua strada. Se siete con un cane ed il cinghiale è ancora lontano o non vi ha visto, recuperate subito il cane se libero e trattenetelo con il guinzaglio, calmatelo, non fatelo abbaiare ed arretrate piano piano. Ma se cane e cinghiale si stanno già affrontando, tenetevi a distanza e soccorrete il cane solo dopo che il cinghiale è fuggito. Non avvicinate mai, toccate o prelevate un cucciolo di cinghiale (ma anche capriolo, daino, muflone), se non è palesemente ferito”.