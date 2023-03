Ciclismo femminile, la stagione scatta il 5 marzo a Ceriale: ecco le strade chiuse

Ceriale. La stagione ciclistica agonistica su strada per ragazze juniores, atlete nate nel 2005 e 2006, quest’anno inizierà in Liguria. Per loro la prima classica sarà la terza edizione del Trofeo Città di Ceriale con regia organizzativa del team Loabikers e si svolgerà domenica 5 marzo.

La prima edizione del Trofeo Città di Ceriale, riservata alle ragazze elite, si svolse a fine febbraio 2021 con Erica Magnaldi trionfatrice.

Nel 2022 la seconda edizione del “Città di Ceriale” — la disputarono le juniores domenica 13 marzo — se l’aggiudicò Francesca Pellegrini.

Saranno pertanto ancora le juniores ad esibirsi a Ceriale, sulle strade della Riviera Ligure. Il “Città di Ceriale” juniores si svolgerà a 48 ore dall’inizio del secondo Trofeo Ponente in Rosa internazionale a tappe (con classifica generale a tempo) per donne elite, sempre con egida organizzativa della Loabikers presieduta da Piernicola Pesce.

La crono-tabella della corsa ciclistica riservata alla categoria Juniores Professioniste: partenza Ceriale ore 13.00; Albenga ore 13.05; Lusignano ore 13.15; Villanova d’Albenga ore 13.18; Ortovero ore 13.27; Ranzo ore 14.07; Coasco ore 14.26; Albenga ore 14.29; Cisano sul Neva ore 14.32; Campochiesa ore 14.36; Ceriale via Romana ore 14.40; 1° giro Peagna ore 14.46; Ceriale via Romana ore 14.55; 2° giro Peagna ore 15.01; Ceriale via Romana ore 15.06; 3° giro Peagna ore 15.10; Ceriale ARRIVO ore 15.16

Ecco, quindi, le strade interessate dalla competizione di 82.6 km, che avrà il seguente percorso; trasferimento CERIALE via Armando Diaz, partenza CERIALE S.S.1, ALBENGA S.S.1, ALBENGA S.S.1 + S.P. 6 San Fedele, (comune di Albenga), LUSIGNANO S.P. 6 (comune di Albenga), VILLANOVA D’ALBENGA S.P 6 + S.S.453 via Martiri, ORTOVERO S.S. 453, ONZO S.S.453, RANZO (IM) S.S.453, BORGHETTO D’ARROSCIA S.S. 453, VESSALICO S.S.453, PIEVE DI TECO S.S. 453 +S.P. 7 + S.S. 28 (ritorno) a VESSALICO S.S.453, BORGHETTO D’ARROSCIA S.S. 453, RANZO S.S. 453, ONZO S.S.453, ORTOVERO S.S. 453, VILLANOVA D’ALBENGA Fraz. di Coasco S.S.453 + A10 Aurelia bis, ALBENGA S.S.582, CISANO SUL NEVA S.S.582 + S.P. 3, CAMPOCHIESA S.P. 3 comune di Albenga, CERIALE S.P. 3 via Romana, (strada comunale) 1° GIRO CERIALE S.P. 3 + via Nuova di Peagna + via Magnone, via Romana, (strada comunale); 2° GIRO CERIALE S.P. 3 via Romana + via Nuova di Peagna + via Magnone, via Romana, (strada comunale); 3° GIRO CERIALE S.P. 3 via Romana + via Nuova di Peagna + via Magnone, via Mimose, via Aurelia, via Roma e lungomare Armando Diaz con l’ARRIVO finale.

In relazione al percorso e alla passaggio delle atlete è prevista la sospensione temporanea della circolazione viaria, regolata dall’organizzazione con apposita segnaletica e cartellonistica anche per eventuali percorsi alternativi.