Chiuso il bar del Priamar, Negro: “Giovedì in giunta le nuove indicazioni per il bando, sarà aperto ai giovani”

Savona. “Domani passa in giunta passa la delibera con le nuove indicazioni per il bando”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro in merito alla concessione del bar sul Priamar durante la discussione del bilancio di previsione 2023 del Comune di Savona.

Il primo bando è andato deserto, neanche l’ex gestore (per 12 anni) ha partecipato. Il Comune è quindi al lavoro per la pubblicazione di un nuovo bando.

Il consigliere Orsi ha chiesto di avere informazioni sullo stato dell’arte e le motivazioni per cui si è arrivati a questo punto e come si intende procedere: “Non si può stare senza”.

L’assessore ha proseguito: “Oggi l’imprenditore deve fare uno sforzo in più rispetto ad anni passati, ma non viene lasciato solo”.